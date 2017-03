Studenter i fare: Mostafa ble utvist fra universitetet og vennene hans er fengslet

De tre siste årene er minst 1181 studenter arrestert, 65 er stilt for militærdomstol og 21 er drept, ifølge en ny rapport. Mostafa Sayed (23) vet alt om hvor vanskelig det er være student i Egypt.

– Jeg var med å danne en politisk studentgruppe som vi kalte «Torgets stemme», men politiske organisasjoner ble forbudt på universitetet vårt.Vi prøvde å invitere til debatter, men vi oppdaget at vi i økende grad ble overvåket. Det det ble satt opp kameraer overalt på campus.

Mostafa Sayed er fra Alexandria, Egypt. Han var lenge student ved universitetet i hjembyen, men den tiden er forbi. Nå studerer han i Alta, under prøveordningen «Students at risk».

Hva skjedde?

Sommeren 2013 tok militæret makten i Midtøstens mest folkerike land, i et spektakulært kupp: Det muslimske brorskap, som hadde vunnet valget året før, var i økende grad upopulære blant Egypts befolkning. Militæret, ledet av General Abdel Fatah al-Sisi, utnyttet kaoset og grep makten.

Medlemmer av Det muslimske brorskap ble fengslet, drept og forfulgt.

Men i årene som har fulgt militærkuppet har også andre politiske opponenter, menneskerettighetsaktivister, og studenter blitt forfulgt.

TATT: Sivilkledd politi pågriper en student under demonstrasjoner ved Universitetet i Kairo 14 mai, 2014.

Svært mange rammet

I en ny rapport har Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) kartlagt situasjonen for egyptiske studenter. De har undersøkt situasjonen fra kuppåret 2013 og frem til 2016. Rapporten er gitt ut sammen med den egyptiske menneskerettighetsorganisasjonen AFTE.

Resultatet er hardtslående:

1181 arrestasjoner, 65 studenter er sendt til militær domstol og 626 permanente utvisninger av studenter. 21 studenter er drept av sikkerhetsstyrker under demonstrasjoner. Ingen skyldige er dømt for drapene.



Rapporten konkluderer at egyptiske myndigheter effektivt har kvelt en gryende demokratisering av egyptiske universiteter gjennom juridiske, administrative og sikkerhetsmessige angrep på studenter.



Rapporten anbefaler at dokumentasjon og overvåkning av brudd på studenters rettigheter må styrkes. Brudd på studenters rett til ytringsfrihet og organisering må inn i internasjonal monitorering på menneskerettighetsbrudd.

I rapporten utdyper SAIH de mange drapene på studenter i Egypt:

De 21 dokumenterte drapene som har skjedd på eller rundt universiteter har myndighetene enten brukt tåregass, gummikuler eller mer dødelig ammunisjon. Ingen er dømt for dødsfallene, men i flere tilfeller har studenter som ble arrestert i demonstrasjonene blitt beskyldt for å stå bak drapene på medstudentene. I ett tilfelle skal politiet ha beskyttet en campus-vakter mens de banket en student så hardt at han døde.

Banket, så fengslet

23-åringen Mostafa forteller VG om hva som skjedde med ham i Alexandria:

– På grunn av deltagelsen i den politiske gruppen ble jeg utvist av universitetet, og administrasjonen satt meg under etterforskning.

I forbindelse med etterforskningen ble den unge egypteren brutalt banket opp av sikkerhetsvakter tilknyttet universitetet.

– Jeg håpet å få de rettighetene jeg hadde krav på som offer for vold. Jeg gikk til politiet, men fikk da vite at universitetet hadde åpnet sak mot meg. Jeg ble arrestert på politistasjonen og fengslet i en uke før jeg slapp ut.

Mostafa tar nå en treåring entreprenør-utdanning i Alta. Ordningen «Students at risk» er initiert av studentorganisasjoner, opprettet av Stortinget og finansieres i dag av UD. Utenlandske studentaktivister som blir nektet å gjennomføre sin utdanning i hjemlandet, skal få en mulighet til å videreføre sine studier i Norge.

DØMT: Den egyptiske aktivisten Ahmed Douma er dømt til livstid i fengsel. Han ble fengslet både av under Det muslimske brorskap, og under det nåværende regimet.

Venner i fengsel – kjemper videre

Mostafa har mange venner som sitter fengsel i Egypt nå. Blant dem er hans gode venn Ahmad Douma som har blitt dømt til livstid i fengsel.

Douma spilte en nøkkelrolle i demonstrasjonene mot diktator Hosni Mubarak i 2011, og har siden blitt fengslet under både det demokratisk valgte Muslimske brorskap, og militærregimet som kuppet makten i 2013. I februar 2015 ble Douma dømt til livstid i fengsel fordi regimet mente han hadde «oppfordret til opptøyer». Han ble dømt i en masserettssak, sammen med 230 andre mennesker.

Blant mange unge ses han på som et revolusjonært ikon.

– Det er både trist og deprimerende ikke å kunne gjøre noe, mens dine venner dør sakte i fengsel. Samtidig er det litt motiverende, sier Mostafa Sayed, og utdyper:.

– Det får meg til å jobbe hardere for saken, og det gir meg grunn til å fortsette å kjempe for frihet. Vi kan ikke bare la dem være i fengsel.