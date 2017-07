Seks turister angrepet med på stranda - to døde

To kvinnelige turister fra Tyskland ble drept etter at en mann gikk til knivangrep på en strand i Egypt.

To kvinnelige tyske turister er drept, melder Reuters. I tillegg skal fire andre kvinnelige turister være skadet, inkludert turister fra Russland og Tjekkia.

Tidligere ble det meldt at de drepte turistene var ukrainske, men generalmajor Mohamed El-Hamzawi, sikkerhetssjef i den egyptiske Rødehavs-provinsen, forteller fredag kveld til nyhetsbyrået at de to drepte turistene er tyske.

Angriperen, som skal være en mann i 20-årene, kom angivelige svømmende bort til turisthotellet via en offentlig strand i nærheten. Deretter gikk han til angrep på turistene.

Angrepet skal ha skjedd ved hotellet Sunny Days El Palacio, melder Reuters.

Angriperen ble raskt pågrepet, og blir fredag kveld avhørt av egyptisk politi.

Det er foreløpig ingen indikasjoner på at nordmenn er rammet av angrepet.

Vitne: Jaktet på utlendinger

Den egyptiske avisen Almasry Alyoum har snakket med et vitne som var gjest på hotellet som skal ha sett knivangrepet. Vitnet ble oppsøkt av den nå pågrepne angriperen på stranden, mens vedkommende prøvde å flykte etter angrepet.

– Jeg er ikke ute etter å ramme egyptere, skal angriperen ha sagt.

TURISTBY: Hurghada er en populær turistby i Egypt, spesielt kjent for sine bade- og dykkemuligheter. Foto: Google maps

Vitnet, som ville være anonym, sier angriperen er en mann i midten av 20-årene, rundt 180 centimeter høy, med blå jeans og en svart t-skjorte. Til avisen bekreftet vitnet at ambulanser fraktet minst tre skadede turister bort fra åstedet.

Seks kvinnelige turister

Nyhetsbyrået AP melder at nasjonalitetene skal inkludere tre turister fra Serbia, to fra Ukraina og en fra Polen.

Fra kilden blir det opplyst at angriperen stakk turistene i ansiktet, halsen og føttene. Kilden snakker anonymt med nyhetsbyrået fordi han ikke hadde klarering til å snakke med media.

VG har snakket med Haldis Fjeldberg (50) fra Bergen som er i byen.

– Det er tragisk det som skjedde. Utenfor hotellet og området rundt er det ekstra politi, men i resten av Hurghada er det stille og rolig, sier Fjeldberg.

Fjeldberg bor i badebyen ved Rødehavet ni måneder i året. Hun sier at lokale egyptere hun har snakket med, frykter at knivangrepet skal skade turismen.

– Her i byen lever de aller fleste av turismen. Turistbesøket har så vidt tatt seg opp etter revolusjonen. Nå frykter folk at levebrødet står i fare igjen, sier hun.

UD: Undersøker saken

Hurghada er en av Egypts mest populære badebyer. Byen er blant annet kjent for dykkemulighetene sine. Verken TUI, Ving eller Apollo har pakketurer for nordmenn til badebyen på nåværende tidspunkt.

Ving og Tui har ikke avganger til Egypt. Apollo, Solfaktor og AmiSol selger turer via rutefly. Apollo sier at de ikke har noen rammet, og Solfaktor og AmiSol har ikke besvart VGs henvendelser.

Utenriksdepartementet melder til VG at de på nåværende tidspunkt ikke har opplysninger om at norske borgere er involvert i hendelsen.

– Vi undersøker saken via ambassaden for å se om nordmenn kan være involvert. Det tar tid for egyptiske myndigheter å få oversikt, sier pressevakt i UD, Ane Lunde, til VG.

I UDs reiseråd til Egypt, frarådes det reiser eller opphold på Sinai, men Sharm el Sheik, Dahab, St Catherine og strekningene mellom disse regnes som trygge. Hurghada ligger ved Rødehavet, vest for Sinai-halvøya.

To angrep fredag

Angrepet kom bare timer etter at fem sikkerhetsvakter ble skutt og drept i den egyptiske byen Giza, da antatte islamister åpnet ild mot kjøretøyet de satt i tidligere fredag.

Også i juni i fjor ble turister angrepet i Hurghada. To østerrikere og en svenske ble knivstukket. En av angriperne, en 21 år gammel mann, ble drept. Den andre angriperen ble skadet av sikkerhetspersonell. IS tok ansvar for angrepet.