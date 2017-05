Pastor i koptisk kirke etter nytt blodbad: – Vi tilgir angriperne

Pastor Fawzi Khalil mistet selv en av sine da en buss med koptiske kristne ble angrepet fredag. Han mener Egypt må møte terroren med toleranse og kjærlighet.

– Jeg er helt overbevist om at de aldri vil lykkes med det de prøver å oppnå i Egypt. Vi vil stå på videre og fortsette å elske. For 40 dager siden tilga vi dem som sto bak kirkebombingene. I dag tilgir vi dem som sto bak dette angrepet. De ønsker å se en borgerkrig mellom muslimer og kristne. Men bibelen lærer oss å elske fienden vår og velsigne dem som står bak, sier Fawzi Khalil til VG.

Det kristne samfunnet i Egypt ble fredag rammet av nok et blodig terrorangrep. 28 mennesker er bekreftet drept og 24 såret etter at 8-10 menn iført militære uniformer ifølge øyenvitner skjøt rundt seg i en buss stappfull av kristne på vei til et kloster.

Khalil er pastor i kirken Kasr El-Dobara i Kairo, den største evangelistiske kirken i Midtøsten. Han er i disse dager i Norge på invitasjon fra organisasjonen Åpne Dører, som hjelper forfulgte kristne.

Angrepet føyer seg inn i en lang rekke angrep på kristne i Egypt den siste tiden. Senest palmesøndag ble 44 personer drept i to kirkebombinger.

Den islamske staten (IS) har påtatt seg skylden for tidligere angrep på kristne i Egypt, og har advart om at flere vil komme. Ingen har foreløpig påtatt seg skylden for dagens angrep, men Khalil er overbevist om at det er IS eller tilknyttede grupper som står bak.

– Når de taper områder i et land, beveger de seg til et annet. Nå angriper de Egypt, og målet deres er å dele befolkningen. De vil splitte muslimer og muslimer, og kristne og muslimer. De prøver å ta oss tilbake til de mørke århundrer. De vil ødelegge sivilisasjonen og toleransen vår, og ta fra oss den fremtiden kristne og muslimer ser frem mot. De vil være eneherskere, sier han.

Khalil er preget etter angrepet. Kona hans mistet en slektning i hendelsen, og det kom tett på. Åstedet er bare en kjøretur på 20 minutter unna.

Han forteller at de opplever mye solidaritet i Egypt etter slike angrep, men også mye sinne og engstelse.

– I fire sykehus i Kairo ligger det nå skadede personer, og mange gir blod og tilbyr hjelp. Men mange er så sinte at vi frykter de blir voldelige, men vi håper at det ikke skjer. Jeg håper vi ikke opplever mye sinne og engstelse, sier Khalil.

ØDELAGT: Bildet viser bussen med kristne som ble angrepet fredag. Ingen har foreløpig påtatt seg skylden for angrepet. Foto: AP

– Vi ber mer



Det er viktig at staten tar personene som står bak angrepet for å sikre at folk i Egypt ikke blir redde, mener Khalil.

– Forrige gang gjorde myndighetene alt de kunne. De tok de to gruppene som sto bak kirkebombingene. Etterretningen er veldig god, så de vil klare å stoppe disse menneskene. Men det er viktig å understreke at Egypt er et tolerant land og at menneskene her beskytter hverandre, sier han.

I NORGE: Pastor Fawzi Khalil Foto: åpne dører

Livene til koptiske kristne i Egypt har ikke endret seg mye som følge av alle angrepene, ifølge Khalil.

– Vi ber mer og elsker nasjonen mer. Vi ber mer for Egypt. Vi kan ikke se for oss Egypt som Syria eller Irak. Vi tror som religiøse at dette vil lede til noe bedre. Gud vil snu det til noe godt, sier han.

Han legger til at han håper kristne samfunn i Egypt får støtte fra norske kirker i denne vanskelige tiden.

Undergraver statens legitimitet



EKSPERT: Professor Knut S. Vikør ved Universitetet i Bergen Foto: PRESSEFOTO

Professor Knut S. Vikør ved Universitetet i Bergen mener det er åpenbart at IS forsøker å spille på misnøyen mot styret i Egypt.

– De forsøker å undergrave statens legitimitet og støtten til president Abdel Fattah el-Sisi. Det er muligheten de har til å skaffe seg tilhengere i dette viktige landet, sier han til VG.

IS har hatt en viss tilstedeværelse på Sinai-halvøya den siste tiden, men Vikør anslår at oppslutningen terrororganisasjonen har i sentrale Egypt i dag ikke er stor. Likevel skaper angrepene uro blant mange kristne i landet, påpeker han.

– På den andre siden er de kristne en relativt stor del av befolkningen, og kan ikke sammenlignes med situasjonen for kristne i Irak og Syria. Det er kristne også fra Egypt som forlater landet, men kristne i Egypt er en såpass stor gruppe at de har en annen beskyttelse, sier han.

Kopternes pave Tawadros II ga sin støtte til militærkuppet i 2013, noe mange mener skapte splid mellom kristne og muslimer i landet. Sisi avsatte nemlig den demokratisk valgte presidenten Mohammed Mursi fra Det muslimske brorskap.

– Etter det ble de syndebukker, og det skjedde spontane angrep på kristne. Men det er usikkert om dette er gjeldende i dag. IS hadde ingenting med den arabiske våren å gjøre, sier Vikør.