Minst 40 døde i togkollisjon i Egypt

Minst 40 personer er døde og over 100 skadet i en kollisjon mellom to passasjertog i byen Alexandria i Egypt.

To tog kolliderte fredag, i forstaden Khorshid i den egyptiske byen Alexandria. Ifølge det egyptisk helsedepartementet har antall omkomne steget til 40 og over hundre personer er skadet, melder nyhetsbyrået AFP.

Togene var på vei fra Kairo og Port Said, skriver BBC. Det ble først meldt om at det var en frontkollisjon mellom de to togene, men ifølge NTB skal ulykken ha skjedd da toget som kom fra Kairo braste inn i bakdelen på et tog som sto på en liten stasjon i forstaden Khorshid, rett øst for Alexandria.

Kan skyldes teknisk svikt

Omstendighetene rundt ulykken foreløpig uklare. Jernbaneverket sier ingen ting om årsaken til ulykken, men at den etterforskes. Statlig fjernsyn i Egypt melder at kollisjonen skal ha skjedd som følge av en teknisk svikt i et av togene.

KOLLISJON: To tog frontkolliderte i forstaden til kystbyen Alexandria i Egypt. Flere personer er drept og over hundre er skadet. Foto: Ravy Shaker , AP

Tallene på antall omkomne varierer. Det ble tidlig meldt om et tosifret antall omkomne. Helsedepartementet opplyser at tallet på antall bekreftet døde har steget til 40.

Ytterligere 123 er skadd og ambulansesjefen frykter tallene på døde og skadede kan komme til å stige.

Opprørspoliti

Før ambulansene fikk brakt ofrene til sykehus, ble de døde og sårede lagt på tepper ved siden av skinnene i jordbruksregionen i utkanten av den egyptiske middelhavsbyen.

Flere hundre forbipasserende og pårørende samlet seg på ulykkesstedet, mens opprørspoliti ble utplassert for å holde dem på avstand.