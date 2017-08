Minst 36 drept i togkollisjon i Egypt

Minst 36 personer er døde og over 100 skadet i en togkollisjon i den egyptiske byen Alexandria.

To tog frontkolliderte fredag ettermiddag i den egyptiske byen Alexandria. Ifølge det egyptisk helsedepartementet har antall omkomne steget til 36, melder nyhetsbyrået AFP.

Flere titalls personer er skadet. Egypts helseminister, Sharif Wadi sier til statlig fjernsyn at 109 mennesker ble skadet, melder NTB.

Tallene på antall omkomne varierer, og ambulansesjefen frykter tallene på døde og skadede kan komme til å stige.

Omstendighetene rundt ulykken foreløpig uklare. Togene var på vei fra Kairo og Port Said, skriver BBC. Statlig fjernsyn i Egypt melder at kollisjonen skal ha skjedd som følge av en teknisk svikt i et av togene.

Saken oppdateres.