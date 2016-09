Minst 29 døde etter at flyktningbåt kantret utenfor Egypt

Det skal ha vært rundt 600 flyktninger og migranter om bord i båten da den kantret utenfor Egypt.

– Antall døde er nå 29, og fem er skadet, sier en talsmann for Egypts helsedepartement, Khaled Megahed. Det melder NTB.

Redningsmannskaper har til nå reddet 150 personer, ifølge det statlige nyhetsbyrået MENA. Båten fraktet egyptiske, syriske og afrikanske migranter, ifølge en kilde som har snakket med Reuters.

Redningsmannskap lette onsdag ettermiddag etter flere overlevende utenfor havnebyen Rosetta. Kantringen skjedde utenfor kysten ved Kafr al-Sheik, ifølge CNN. Nyhetsbyrået AP melder at båten var på vei til Europa. Tusenvis av flyktninger og migranter har de siste årene druknet i forsøket på å ta seg over havet, ofte via Libya.

Nyhetsbyrået Reuters melder at det var om lag 600 mennesker i båten da den kantret, mens NTB opplyser at lokale medier anslår tallet til 300.

Største forsøk på menneskesmugling langs strekningen



En lokal tjenestemann sier til nyhetsbyrået Mena at det aldri tidligere er oppdaget et så omfattende forsøk på menneskesmugling langs den aktuelle kyststrekningen. Det melder NTB.

Da grensene på Balkan ble stengt i fjor, endret flyktningrutene seg.

Egypt har begynt å bli et avgangsland, sa sjefen for EUs grensebyrå Frontex, Fabrice Leggeri, til tyske medier i juni.

– Antall båter som reiser fra Egypt til Italia, har nådd 1.000 så langt i år, la han til.