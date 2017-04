Egyptiske styrker beskyldes for å drepe fanger uten lov og dom

ISTANBUL (VG) Egyptiske styrker kjemper for å få kontroll på Sinaihalvøya. De beskyldes for å henrette fanger på brutalt vis uten lov og dom.

«Ikke bare i hodet»

Slik lyder ordren, etter at en fange er skutt og drept.

Så skytes den allerede døde fangen i kroppen også, og et våpen legges ved siden av den drepte, slik at det skal se ut som om han døde i en reell kamp mot soldatene.

Hendelsen ble filmet, og etter hvert lekket mobilvideoen ut. Den viser at det var en ren henrettelse av minst to, muligens så mange som åtte, fanger. Det rapporterer Human Rights Watch (HRW).

– De uhyrlige drapene viser at Egypts antiterrorkampanje i Sinai er ute av kontroll, og Egypts allierte kan ikke påberope seg uvitenhet om det som skjer, sier Joe Stork, i HRW sin midtøstenavdeling i en uttalelse.

Brorskapets TV-kanal



Videoen er blitt lagt ut på Twitter av Mekameleen, som er en TV-kanal med base i Tyrkia, og som er tilknyttet Det muslimske brorskap og opposisjonen i Egypt.

HRW viser til at de har sammenlignet klippet med to andre videoklipp fra samme hendelse og med et stillbilde som er publisert på en regjeringsvennlig, egyptisk Facebook-side. På sistnevnte bilde vises åtte drepte menn frem, og bakgrunnen er lik som det man ser i videoklippet.

De egyptiske sikkerhetsstyrkene har kjempet mot lokale opprørere og ekstremister i Sinai i snart ti år. Kampen er kraftig intensivert de siste to årene, men har kommet i skyggen av krigene i Irak og Syria.

Ekstremistiske opprørsgrupper i Sinai har lovet troskap til terrorhæren IS, og egyptisk IS har påtatt seg ansvaret for blodige terroraksjoner, som bombeangrepene mot to koptiske kirker på palmesøndag.

Drepte skal være brødre



VIDEO: Dette er en screenshot fra en videoen som skal vise hvordan fangene behandles. Foto: Mekameleen/HRW

Videoklippet, som VG ikke kan fastslå ektheten av, begynner med at man ser en mann kledd i rød genser som kneler ved en busk, før han blir skutt i hodet og kroppen.

Så sleper soldatene en mager ung mann frem. Han har bind for øynene og blir stilt flere spørsmål, før han dyttes ned på bakken. En soldat skyter ham i bakhodet på kloss hold, før han og en annen soldat skyter flere runder inn i den drepte kroppen.

Human Rights Watch viser til Sinai News 24, en Facebook-side som følger nyheter fra området, der det hevdes at de to drepte var to brødre på 16 og 19 som ble pågrepet i byen Rafah i juli 2016.

Ifølge en reportasje på Al-Jazeera snakker den unge mannen arabisk med Sinai-dialekt og forsøker å forklare at han er fra en annen klan enn den han blir beskyldt for å tilhøre.

Human Rights Watch skriver at tre ulike kilder bekrefter at den ansvarlige for drapene tilhører en militsgruppe opprettet av den egyptiske hæren for å bistå i Sinai-operasjonen.

IS-KRIGERE: Dette bildet skal vise krigere tilknyttet terrorhæren IS, under et angrep på egyptisk politi ved El-Arish, nord på Sinaihalvøya i januar. Bildet er lagt ut av IS selv. Foto: Uncredited , AP

Norsk ekspert: – Ser autentisk ut



Forsker og spesialist i studier innen voldelig islamisme, Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), har sett videoklippet, og sier at det fremstår autentisk, selv om han ikke kan vite det sikkert.

FORSKER: Thomas Hegghammer ved Forsvarets forskningsinstitutt har sett klippet, og mener det fremstår autentisk, uten at han kan fastslå det. Foto: FFI

– Det er ikke overraskende at egyptiske myndigheter er ekstremt brutale og ikke har noen hemninger mot det de mener er islamister. Metodene viser jo samtidig at de ikke har kontroll, sier Hegghammer til VG.

– Situasjonen på Sinai har vedvart i lang tid, og har forverret seg de siste årene. Lokalbefolkningen har ikke tillit til den egyptiske staten, og det er vrient terreng å kjempe i. Staten vinner nok til slutt, men det kan bli stygt, fortsetter han.

Historiker og Egypt-ekspert, professor Bjørn Olav Utvik ved Universitetet i Oslo, sier til VG at han ikke kan vurdere videoklippet, men viser til at flere eksperter på regionen omtaler det som troverdig.

Sinai-konflikten ** Beduinbefolkningen på Sinaihalvøya har alltid vært under svak kontroll av myndighetene i Kairo. ** Årtier med uro resulterte i væpnet konflikt mellom islamister som støttes av beduiene, og egyptiske sikkerhetsstyrker i 2011. ** Opprøret mot tidligere president Mubarak i 2011 og militærkuppet mot president Morsi i 2013 forsterket kampene i Sinai. ** I 2014 erklærte den lokale islamistgruppen Ansar Beit al-Maqdis dannelsen av «Sinaiprovinsen» og lovet troskap til IS. ** Koptere er blitt drevet på flukt fra Nord-Sinai de siste månedene, og IS har tatt ansvaret for flere bombeangrep mot egyptiske kriker.

– Metodene til sikkerhetsstyrkene, med massive arrestasjoner og forhør med tortur, har økt motstanden blant lokale beduiner i Sinai, sier Utvik.

Lokale ekstremistgrupper som allerede var etablert nord på Sinaihalvøya erklærte lojalitet til IS i november 2014, men er trolig ikke styrt fra Syria eller Irak slik situasjonen er der nå, forklarer han.

Utvik sier det er vanskelig å si noe om hvor stor støtte slike ekstreme grupper har lokalt, men påpeker at mistroen mot den egyptiske staten er stor, særlig blant beduinbefolkningen.

– Beduinene i Sinai er en marginalisert gruppe som i liten grad har tatt del i økende velstand grunnet industri og turisme. Dette er stammesamfunn der urett begått mot én person, blir tolket som urett mot hele klanen, forklarer han.

PS: Den egyptiske hæren uttalte i forrige uke at de har drept 19 islamister i flyangrep mot mål på den nordlige og sentrale delen av Sinaihalvøya. Dette er ikke knyttet til hendelsen som Human Rights Watch rapporterer om.