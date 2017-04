Blodbad i Egypt - to kirker bombet

På palmesøndag eksploderte bomber i to kirker i Egypt.

Søndag formiddag rammet en bombe den koptiske St. Georg-kirken i byen Tanta, rundt ni mil nord for hovedstaden Kairo. 26 er drept og 71 er såret, opplyser egyptiske myndigheter ifølge AP. Kirken beskrives som fullpakket da det eksploderte.

Like etter klokken 13.00 kom de første meldingene om at en ny bombe har gått av - denne gangen i St. Markus-kirken i Alexandria, ifølge AFP.

Omfanget av det andre angrepet er foreløpig ukjent, men flere medier rapporterer om skadede på stedet.

Angrepene rammet påskesøndag - det som skal være en av de helligste dagene i egyptisk kristendom, og vanligvis en gledens dag.

Bombeangrepene inntraff bare uker før katolikkenes pave Frans skal besøke Egypt. Han har fordømt angrepene og uttrykt sin støtte til sitt koptiske motstykke pave Tawadros II, ifølge AP.

Den egyptiske TV-kanalen CBC har vist bilder av det som skal vise åstedet for angrepet i Tanta. Her ser man livløse kropper blant benkene i et kirkebygg.

I desember i fjor ble 29 mennesker drept i et bombeangrep mot en koptisk katedral i Kairo. Da tok terrorgruppen IS på seg ansvaret.

Kopterne er en egyptisk retning av kristendommen, og utgjør rundt ti prosent av landets befolkning. De kristne i Egypt har levd under stadig mer press de siste årene, og deres helligdommer har blitt utsatt for en rekke angrep.

