Arkeologer fant 3000 år gammel Farao-statue i slummen i Kairo

Det egyptiske departementet for antikviteter kaller statuen for et av de viktigste funnene noensinne.

Statuen, som ble funnet blant uferdige bygninger og gjørmeveier i en slum i Kairo, kan være av farao Ramses II, skriver nyhetsbyrået AP.

Den åtte meter høye statuen var begravd i søle da den ble funnet av tyske og egyptiske arkeologer i et arbeiderstrøk av bydelen Matariya i Kairo.

Området var tidligere en del av oldtidsbyen Heliopolis, som var en av de eldste byene i oldtidens Egypt. Der finnes restene av et soltempel som ble bygget på ordre fra Ramses II, og det øker sannsynligheten for at statuen som ble funnet er av ham, sier arkeologer til NBC News.

Farao Ramses er en av Egypts mest berømte gamle herskere. Han styrte landet for mer enn 3000 år siden.

Skal lete etter flere deler

I samme område fant arkeologene også en statue som er av overkroppen til faraoen SETI II, som skal være Ramses IIs barnebarn. Denne statuen var under én meter lang.

Funnet ble gjort i forrige uke, og torsdag ble statuene hevet ved hjelp av en gravemaskin. Da var både arkeologer, representanter fra myndigheten, lokalbefolkningen og pressen til stede.

Arkeolog og professor i egyptologi ved det amerikanske universitetet i Kairo, Salima Ikram, var en av dem som var med på å grave frem statuene. Hun kaller utgravingen for en av de viktigste i Egypt.

– Det pågående arbeidet på stedet er avgjørende, fordi det er i utgangspunktet redningsarkeologi av en av de viktigste religiøse stedene i gamle Egypts historie, sier hun til NBC News.

Professor i egyptologi Khaled Nabil Osman kaller statuen av farao Ramses for et «imponerende funn», og ifølge ham finnes det sannsynligvis flere andre antikviteter begravd i området.

– Det var den viktigste kulturelle plassen i det gamle Egypt, og til og med Bibelen nevner stedet. Det må ryddes opp i hele området, sier Osman til AP.

Arkeologene vil nå prøve å finne flere deler av de to statuene, før de blir restaurert. Dersom de lykkes med det, vil statuene bli flyttet til «Grand Egyptian Museum», som skal åpne i 2018.