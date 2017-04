Åtte mumier funnet i 3500 år gammel grav i Egypt

Egypts minister for antikviteter kaller det et viktig funn.

I nærheten av byen Luxor fant arkeologer åtte mumier, ti sarkofager og over 1000 statuer i en grav i nærheten av byen Luxor.

Graven er 3500 år gammel, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Vi ble overrasket over hvor mye som befant seg inne i graven. Dette er et viktig funn, sier Egypts minister for antikviteter, Khaled el-Enany.

Arkeologene måtte fjerne 450 meter med jord og grus før de kunne nå hovedporten til graven, ifølge avisen Egypt Independent.

Sarkofagene skal være godt bevart, til tross for at de har vært begravd i tusenvis av år.

Graven er formet som en T, og skal inneholde to sjakter. I det ene ble over 1000 statuer funnet. Statuene kalles «shabti», og er små gravfigurer som egypterne la i graver sammen med annet gravgods.

Egypts antikvitetsdepartement sier i en uttalelse at graven stammer fra det 18. egyptiske dynasti, som varte fra omkring 1550-1290 før kristus. Graven tilhørte en adelsmann ved navn Userhat, som jobbet som byens dommer.

For 3000 år siden ble graven åpnet og det ble begravet flere mumier fra det 21. dynasti, for å beskytte dem i en periode da det var vanlig med plyndring av graver, sier Mostafa Waziri, som ledet den arkeologiske utgraving, til AFP.

Funnet ble gjort i nekropolisen Draa Abul Nagaa, et gravsted like i nærheten av Kongenes Dal. Her ble flere faraoer gravlagt.

Ifølge Egypts antikvitetsdepartement har de funnet bevis som tyder på at flere mumier kan bli funnet.

