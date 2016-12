Toppjurister til angrep på norsk dommer-utnevnelse

BRUSSEL (VG) Norge nekter den norske dommeren i EFTA-domstolen å jobbe etter fylte 70 år. Nå er regjeringen innklaget til EØS-avtalens overvåkningsorgan.

Fakta om EFTA-domstolen ** EFTA-domstolen i Luxembourg er en overnasjonal domstol som avgjør tvister om EØS-avtalen. ** De tre dommerne i EFTA-domstolen oppnevnes for seks år ad gangen, etter innstilling fra EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein. ** Den norske dommeren Per Christiansens åremål utløper 17. januar 2017. Embetet ble utlyst i sommer. ** Christiansen søkte om gjenoppnevning. Tre andre søkere meldte seg: Jusprofessorene Finn Arnesen og Mads Andenæs, og advokat Karin Fløistad. ** Regjeringen har nå nominert Per Christiansen, men det EFTAs råd som formelt utnevner dommerne i EFTA-domstolen.

Mandag morgen sendte seks norske toppjurister en formell klage på regjeringen, med påstand om at utnevnelsen av Per Christiansen (67) som EFTA-dommer, må erklæres ugyldig.



Utnevnte for tre år

Grunnen er en begrensning Norge har lagt på Christiansens åremål: Avtalen mellom Norge, Island og Liechtenstein som regulerer EFTA-domstolen, sier at dommerne skal utnevnes for seks år.

Regjeringen vil imidlertid sende Christiansen hjem etter bare tre år, fordi dommere i norske domstoler faller for aldersgrensen når de fyller 70 år.

Klagerne ber ESA iverksette formell klagesak mot regjeringen i Norge, men også mot Island og Liechtenstein, som har godtatt den norske begrensningen. Striden handler om tolkning av domstolsavtalens artikkel 30.

– Jeg kan bekrefte at vi har mottatt denne klagen, som vi nå vil vurdere, sier Anne M. Vestbakke, kommunikasjonssjef i ESA, til VG.

Vil besvare



Europaminister Elisabeth Vik Aspaker (H) har denne korte kommentaren til klagen, via sin kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde:

«EFTA-statene besluttet 1. desember å gjenoppnevne Per Christiansen. Dersom ESA skulle henvende seg til EFTA-statene i anledning denne beslutningen, vil norske myndigheter besvare denne», skriver hun i en e-post til VG.

Ingen margin for skjønn



– ESA skal overvåke at landene oppfyller sine forpliktelser i EØS-samarbeidet. Domstolsavtalen mellom Norge, Island og Liechtenstein sier klar at dommere oppnevnes for seks år, og her er ingen margin for skjønn. Jeg tror ikke regjeringen kan leve med et så klart traktatbrudd, sier Jørn Øyrehagen Sunde til VG.

Sunde er en av seks klagere. Han er professor ved juridisk fakultet på Universitetet i Bergen, forfatter av Høyesteretts historie, og en av landets fremste eksperter på domstolenes uavhengighet.

Også professor Mads Andenæs, som søkte dommerembetet da det ble utlyst i sommer, er blant klagerne til ESA.

Etter en lang intern dragkamp i regjeringssystemet, bestemte regjeringen i oktober at de ønsket å gjenoppnevne Per Christiansen, men bare for tre år.

EFTA-DOMSTOLEN: Tre dommere utgjør EFTA-domstolen: Per Christiansen, president Carl Baudenbacher og dommer Páll Hreinsson. Gunnar Selvik (til høyre) er domstolens registrar. Foto: Robert Schilitz , EFTA-domstolen

Nølte lenge



Etter flere ukers nøling ga EØS-landene Island og Liechtenstein til slutt etter for den norske begrensningen i forrige uke:

1. desember kom de tre landenes formelle utnevning av Christiansen, som har en seks år lang periode bak seg i domstolen. I det formelle vedtaket fra EFTA fremgår det at utnevningen gjelder for tre år.

– Saken handler om respekten for internasjonale avtaler, og derfor også om domstolens uavhengighet, sier Jørn Øyrehagen Sunde til VG.

– Den norske regjeringen må nå gjøre det Norge krevde av de østeuropeiske landene etter Berlin-murens fall: Stille garantier for domstolenes uavhengighet. Vi ber ESA om å bekrefte at Norge har brutt domstolsavtalen, og da tror jeg at Norge vil fjerne vilkåret om at utnevnelsen bare gjelder for tre år, sier Sunde.

