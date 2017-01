Regjeringen gir etter: EFTA-dommerstriden avblåst

Regjeringen har gitt etter for et massivt press, og godtar nå at norske dommeren Per Christiansen (67) i EFTA-domstolen får sitte i seks år, og ut over norske dommeres pensjonsalder.

Regjeringen har varslet Island og Liechtenstein at Norge likevel ikke vil tvinge Christiansen ut av EFTA-domstolen når han fyller 70 år, men oppnevne han for en ordinær seks års periode, i henhold til EØS-avtalen.

Fredag vedtok EFTAs domstols- og overvåkningskomite, hvor de tre landene sitter, å oppheve sitt forrige vedtak om å pensjonere Christiansen om tre år fra nå.

Vil skape ro



– EFTA-statene ønsker med denne nye beslutningen å skape ro rundt EFTA-domstolen, skriver Ane Haavardsdotter Lunde, kommunikasjonsrådgiver for europaminister Frank Bakke-Jensen (H), i en tekstmelding til VG fredag kveld.

VG har i en rekke artikler beskrevet dommerstriden i EFTA de siste månedene.

Norsk misnøye



Etter en årelang misnøye med en rekke avgjørelser som Norge har tapt for domstolen, avslørte VG i fjor sommer at det var tatt initiativer for å bytte ut dommer Christiansen når hans seks år lange utnevnelse utløper nå i januar 2016.

Embetet ble lyst ut sommeren 2016. Senere på høsten gikk regjeringen med på å gjenoppnevne dommer Christiansen, men bare for tre år, noe regjeringene på Island og i Liechtenstein til slutt godtok.

1.desember ble det klart at Island og Liechtenstein hadde godtatt dette, og dermed trosset sterke protester, også fra EFTA-domstolens president Carl Baudenbacher.

Men da kom det nye protester. En gruppe norske toppjurister klaget til EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA, som bestemte seg før jul for å undersøke denne betente dommerstriden nærmere.

Dommerne protesterte



Også en samlet norsk dommerstand reagerte på det det de mente grenset mot norsk politisk overstyring av domstolens sammensetning:

«Den norske Dommerforening mener at begrensningen av dommer Christiansens funksjonstid på et slikt grunnlag er svært uheldig. Det kan bidra til å svekke EFTA-domstolens legitimitet. Det kan også gi grobunn for spekulasjoner om begrunnelsen for hvorfor funksjonstiden er forkortet, egentlig er en annen», skrev dommerforeningen i et brev til regjeringen i desember, undertegnet av høyesterettsdommer Henrik Bull og foreningens leder Ingjerd Thune.

I siste liten



Regjeringen hadde frist til denne uken med å svare ESA, og i neste uke ville EFTA-domstolen risikere å uten en norsk dommer som var formelt korrekt utnevnt, ettersom Per Christiansens utnevning utløper tirsdag 17.januar.

Fredagens EFTA-vedtak er krystallklart, og setter punktum for seks måneders uro rundt EFTA-domstolen:

Dommer Christiansen gjenoppnevnes for seks år fra 17.januar 2017.