Norge i dommer-strid med Island og Liechtenstein

Island og Liechtenstein, Norges nærmeste allierte i EØS, har i flere uker blokkert utnevnelsen av en norsk dommer til EFTA-domstolen.

Den norske regjeringen blir nå beskyldt for å sette nasjonale pensjonsregler foran de formelle reglene i avtalen mellom de tre landene om dommerutnevninger.



Striden handler om utnevningen av dommer Per Christiansen, som nå sitter på den norske stolen i EFTA-domstolen. Han fylte 67 år i oktober, og har selv søkt en ny åremålskontrakt, som er seks år ifølge avtalen om EFTA-domstolen, mellom Norge, Liechtenstein og Island.

Men den norske regjeringen mener at Christiansen må følge aldersgrensen for dommere i Norge, som er 70 år, og vil bare utnevne ham til tre år i embetet.

Kompromiss



VG har tidligere omtalt presset mot regjeringen for å bytte ut Per Christiansen med en ny norsk dommer i EFTA-domstolen.

Ifølge VGs opplysninger er den norske vrien med å gi Christensen tre år i stedet for seks, et kompromiss for å imøtekomme de som ville bytte ham ut nå.

Dommerne oppnevnes av EFTAs domstolkomite med de tre landenes ambassadører. Utvalget skal foreta en formell utnevnelse så snart de tre regjeringene er enige.

KLAR FOR SEKS NYE ÅR: Dommer Per Christiansen (til venstre) er en av tre dommere i EFTA-domstolen, som ledes av Carl Baudenbacher, oppnevnt fra Liechtenstein. Foto: Robert Schilitz , EFTA-domstolen

Nå har det gått seks uker siden Solberg-regjeringen nominerte dommer Christensen for tre år. Fortsatt er ikke Liechtenstein og Island klare til å gjøre noe formelt vedtak. Og nå begynner det å haste, fordi Christensens nåværende mandat løper ut i januar.

Liechtenstein: Stilte spørsmål



Liechtensteins EU-ambassadør Sabine Monauni bekrefter overfor VG at hennes regjering i Vaduz har sendt noen spørsmål til den norske regjeringen om hvorfor Oslo vil fravike regelen om seks års utnevnelse.

– Vi har fått svar fra Norge, og jeg venter nå på en endelig instruks fra regjeringen i Liechtenstein, sier Monauni til VG.

Island: Konsulterer fortsatt



Normalt vil de andre EFTA-landene uten videre godta dommerne som blir nominert

fra medlemslandene. Men heller ikke Island har bestemt seg ennå:

«Angående norsk EFTA-dommer, så er interne konsultasjoner stadig vekk i gang», skriver Urdur Gunnarsdottir, pressetalskvinne for Islands utenriksminister Lilja Alfredsdottir, i en epost til VG.

UD: Fastholder tre år

Men innvendingene fra Island og Liechtenstein har foreløpig ikke fått regjeringen til å endre syn;

«Norge har nominert Per Christiansen til gjenoppnevning for en periode på tre år, inntil fylte 70 år. Dette er i samsvar med aldersgrensen for norske dommere, inkludert høyesterettsdommere. Beslutning om oppnevnelse i ESA-/domstolskomiteen skal skje i fellesskap mellom de tre EØS/EFTA-statene, og Island og Liechtenstein er orientert om bakgrunnen for den norske nominasjonen», skriver kommunikasjonssjef Frode O. Andersen i Utenriksdepartementet i en epost til VG.

UD vil ikke kommentere protestene fra de to andre EØS-landene:

«Ettersom denne saken ikke er ferdigbehandlet i ESA-/domstolskomiteen er det ikke naturlig fra norsk side å kommentere prosessen ytterligere», legger Andersen til.

Advarer Norge



Skuli Magnusson leder den islandske dommerforeningen, og har selv jobbet i EFTA-domstolen fra 2007 til 2012. Han advarer mot å kaste ut den norske dommeren når han fyller 70.

– Norge utfordrer EFTA-domstolens troverdighet når regjeringen setter nasjonale pensjonsregler foran de formelle reglene for EFTA-domstolen, sier Magnusson til VG.

– EFTA-domstolen har allerede sine klare svakheter, blant annet fordi den er en liten domstol med bare tre dommere. Når den norske regjeringen nå ønsker å se bort fra bestemmelsen om at dommere til domstolen skal utnevnes for seks år, så kan det ramme domstolens troverdighet og anseelse hardt, sier han.

Flere unntak



Kritikerne viser til at Norge tidligere har sett bort fra norske aldersgrenser i EFTA-utnevninger:

** Bjørn Haug, den første norske dommeren i EFTA-domstolen, var 71 år da han selv søkte avskjed fra domstolen i 2000.

** Sven Erik Svedman, den norske presidenten i EØS-avtalens overvåkningsorgan ESA, fylte 70 år i oktober. Han er oppnevnt fram til desember 2017.

– Det er nytt og merkelig at Norge gjør dette, at norske pensjonsregler skal kunne begrense en internasjonal avtale, sier Skuli Magnusson.

