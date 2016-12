ESA skal granske dommer-bråket

Overvåkningsorganet ESA sier at de vil granske den omstridte utnevnelsen av en ny norsk dommer til EFTA-domstolen.

Striden gjelder den norske dommeren Per Christiansen (67), som ikke får lov å sitte i EFTA-domstolen etter at han runder norske dommeres pensjonsalder, som er 70 år.

Fakta om ESA og EFTA Overvåkningsorganet til frihandelsorganisasjonen EFTA. Forkortelsen står for nettopp EFTA Surveillance Authority.

Har som oppgave å sørge for at EØS-avtalen gjennomføres og følges i EFTA-landene Norge, Island og Lichtenstein. Stevner land for EFTA-domstolen om det er nødvendig.

Forkortelsen EFTA står for European Free Trade Assosciation. Domstolen har dommere fra de tre medlemslandene og dømmer stort sett i saker som blir stevnet inn fra ESA.

EFTA-domstolen har gjennom EØS-avtalen suverenitet over medlemslanden på håndhelse av konkurransereglene.





ESA, som overvåker at Norge, Island og Liechtenstein følger reglene i EØS-samarbeidet, skal undersøke om regelverket for EFTA-domstolen er brutt i

denne saken.

Les mer her: Toppjurister til angrep på dommerutnevnelse

Fikk tre, ikke seks år



EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein har utnevnt Christiansen til dommerembetet for bare tre år, mens domstolens vedtekter uforbeholdent sier at dommerne skal utnevnes for seks år.

Les også: Vil sparke norsk dommer når han fyller 70



Klagerne, som er eksperter på internasjonal rett ved universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Oxford, mener at utnevnelsen ikke kan være gyldig fordi landene ikke har fulgt reglene for dommerutnevnelser i EFTA-domstolen fullt ut.

Kort frist



«ESA har startet behandlingen av klagen, og vi er nå i ferd med å innhente informasjonen vi trenger for å foreta en grundig vurdering. Første skritt ble tatt torsdag, om å be Norge, Island og Liechtenstein om å oversende selve dommerutnevnelsen», skriver ESAs juridiske direktør Carsten Zatschler i en epost til VG.

De tre landene har fått frist til rett over nyttår, 5. januar, med å sende ESA annen relevant informasjon om utnevnelsen.

«Som med alle klagesaker tar vi den på stort alvor, og enhver konklusjon fra ESA vil være forankret i lovverket», opplyser Zatschler.

Les bakgrunnen her: Norsk toppdommer kan bli byttet ut

Utløper 17.januar



Ettersom dommer Christensens seks år lange åremål utløper 17.januar 2017, haster det å få frem en avgjørelse i denne tvisten.

Carl Baudenbacher, EFTA-domstolens president, har uttalt at vilkåret bryter med avtalen mellom de tre landene om oppnevning:

– Jeg er glad for at dommer Per Christiansen er blitt renominert. Men regjeringen kan ikke bestemme hans pensjonsalder. Artikkel 30 i avtalen sier at gjenoppnevning bare er mulig for seks år, sa Baudenbacher til VG i oktober.

Les også: Dommerstrid med Island og Liechtenstein

Kan ende i domstolen



Dersom klagerne ikke får medhold i ESA, kan de bringe saken inn for EFTA-domstolen, hvor Christiansen vil være inhabil til å ta stilling til sine egne arbeidsvilkår. Da må Baudenbacher og den islandske dommeren avgjøre saken.

Kommer ESA til at domstolsavtalen er brutt, må de tre EFTA-landene enten omgjøre det omstride vilkåret eller utnevne en annen dommer.

Norge, Island eller Liechtenstein kan også klage et ESA-vedtak inn for EFTA-domstolen.