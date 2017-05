Norske Mari (31) skal kjempe mot ebola i Kongo

Forrige fredag erklærte WHO nytt ebolautbrudd i Kongo. Nå setter Mari Nythun Sørlien seg på flyet for å kjempe mot det dødelige viruset for fjerde gang.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har registrert elleve mistenkte tilfeller av ebola siden de erklærte et nytt utbrudd nordøst i landet. Av disse elleve er tre døde, men bare én av dem er til nå bekreftet smittet.

WHO jobber nå tett med kongolesiske myndigheter for å sende helsepersonell og beskyttelsesutstyr til det avsidesliggende området, som er vanskelig å ta seg fram til. Leger uten grenser sender nå også folk til området.

– Nå har jeg det travelt med å komme i gang, sier Sørlien på telefon til VG fra flyplassen i Brussel. Herfra skal hun fly videre til Kinshasa.

Ebola-utbruddet i 2014: – En jente døde utenfor porten vår

Tror verdenssamfunnet har lært

Siden desember 2013 har over 11000 mennesker mistet livet etter å ha blitt smittet av ebola i Vest-Afrika. Etter at det store utbruddet var over i 2015, har det blitt registrert flere sporadiske tilfeller av smitte.

Fikk du med deg? Vil teste eksperimentelle medisiner på ebolasyke

31-åringen som er antropolog studerer for tiden på Universitet i Oslo ved Ullevål. Hun har mye erfaring fra ebola-epidemien i Vest-Afrika. I 2015 avsluttet hun sitt forrige oppdrag i Guinea. Året før var hun i Sierra Leone.

VEST-AFRIKA: Mari reiser for fjerde gang ut for å jobbe mot ebola. Her er hun i bilen i Kailahun i Sierra Leone. Foto: Fathema Murtaza/ Leger Uten Grenser

– Jeg tror ikke det er grunn til å frykte at dette nye utbruddet vil bli like stort som det var i Vest-Afrika. De siste tilfellene i Kongo ligger på et avskjermet sted, og er mer et typisk ebola-utbrudd i en liten landsby, sier hun.

Les også: Her startet ebola-epidemien i 2013

Hun understreker at det likevel er viktig at man reagerer raskt for å hindre at utbruddet øker i omfang.

– Jeg håper virkelig at vi får kontroll fort, og at dette utbruddet fører til så lite skade som mulig.

Sørlien mener verdenssamfunnet ser ut til å ha lært av utbruddet som tok livet av flere tusen mennesker.

– Forrige gang reagerte verden altfor sent. Nå håper jeg man kan bruke den erfaringen og gjøre det nødvendige så fort som mulig.

Bent Høie i 2014: – Verdenssamfunnet har feilet

Høy dødelighet



31-åringen er en del av Leger uten grensers første team på 14 personer som kommer til området. Her skal hun jobbe med helseopplysning, og å kartlegge situasjonen. Det innebærer å reise rundt og se hvordan folk lever, hvordan de oppfører seg og hva de eventuelt gjør som kan være smittefarlig.

Les også: Slik virker ebola-medisinen

– I Vest-Afrika så vi for eksempel at begravelsene i svært stor grad førte til at mennesker ble smittet av viruset, forteller hun.

Ebola-smitten overføres ved direkte kontakt med kroppsvæsker fra syke eller døde personer. Symptomene på sykdommen er plutselig høy feber, kraftige magesmerter, hodepine, smerter i muskler, oppkast og diaré. Sykdommen har høy dødelighet - 40 til 90 prosent av de smittede dør, alt etter hvilket virus den syke er smittet av.

– Man skal virkelig ikke undervurdere denne sykdommen, sier hun.

Les denne: Slik angriper ebola kroppen

Tar ikke på andre mennesker

Sørlien forteller om en følelse av redsel som kommer når man oppholder seg i ebolarammede områder. Hun betegner det som en sunn fornuft, som gjør henne bevisst på hva hun må unngå for at hun selv ikke skal bli smittet. Hun sier jobben innebærer et strengt sikkerhetsregime.

– Vi tar ikke på andre mennesker, bruker mye klor for å spraye hender og føtter og inne på sykehus bruker alle ansatte beskyttelsesdrakt, sier hun.

Antropologen forteller at det er krevende arbeid psykisk. Sykdommen har høyere dødelighet enn mange andre epidemier, og det går hardt inn på arbeiderne at så mange mennesker dør.

Les også: Derfor rammes flest kvinner av ebola

– Ebola er en sykdom som ødelegger familiene som rammes. Det er typisk at flere i samme familie blir smittet og dør, og det er ekstremt hardt for de som blir rammet.

(Dokumentaren under krever VG+)