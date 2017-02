Varsler slår alarm om svensk kyllingproduksjon

En varsler knytter rekordmange tilfeller av alvorlig mageinfeksjon i Sverige til forholdene hos grensehandelfavoritten Kronfågel. Høsten 2016 var 30 prosent av kyllingene her smittet av sykdommen campylobacteriose.

I likhet med Norge har Sveriges kyllingforbruk økt voldsomt de siste årene. I takt med etterspørselen har tilfellene av mageinfeksjonen campylobacteriose også eksplodert. Høsten i fjor slo det svenske folkehelseinstituttet alarm da dobbelt så mange ble smittet som vanlig over flere måneder.

Nå går en varsler ut og hevder produksjonspresset hos landets største kyllingprodusent Kronfågel setter helsen til både forbrukeren i fare, skriver Aftonbladet som har snakket med vedkommende.

– Bedriftsledelsen sier markedet vil ha mer kjøtt. Derfor øker produksjonstempoet og arbeidsmiljøproblemene. Det er grunnårsaken til den økede smitten. Det handler bare om å tjene penger, sier den anonyme kilden til avisen.

HØYT TEMPO: Arkivbildet fra slakteriet utenfor Katrineholm i 2007. Siden da har produksjonen økt med et uforsvarlig tempo, skriver Aftonbladet. Foto: Paul Hansen / Dn / Scanpix , NTB scanpix

Kjent produsent



Den svenske produsenten bør være gjenkjennelig for de fleste som har reist over grensen for å handle kjøtt. Med en krone i logoen og pyntet med svenske flagg selger de rimelige forpakninger med fersk og frossen kylling.

Interne dokumenter den svenske avisen har lest viser også at flere ansatte har varslet ledelsen om problemer med virksomheten.

Øker produksjonen



Slakteriet utenfor Katrineholm trekkes fram som skrekkeksempelet. De siste fem årene har antall fugler som slaktes her økt fra 135.000 til 195.000 i døgnet.

For å opprettholde dette volumet skal det ifølge varsleren bli slurvet med hygienen.

I tillegg skal det gå utover dyrene. 1,6 millioner kyllinger må kasseres årlig, ofte fordi de dør under transport til slakteriet. I tillegg kommer 2000 kyllinger daglig med brukne vinger. Tallene bekreftes av produsenten selv, men sier de ikke skiller seg særlig fra bransjen for øvrig.

– Følger reglene



Aftonbladet har publisert en video av inspeksjonsbåndet som et eksempel på produksjonstempoet.

I det blodige maskineriet passerer det cirka 3,6 slaktede kyllinger i sekundet. Her skal de kontrolleres for synlige skader, svulster, hudsykdommer og betente tarmer og ledd.

Her skal tempoet ha blitt tredoblet i takt med den økte etterspørselen. Produsenten selv sier de følger det svenske mattilsynets regler, og at til sammen seks ansatte kontrollerer kyllingene. Ifølge Aftonbladets opplysninger er det virkelige tallet to.

Gjorde rent med skittent vann



Etter å ha blitt konfrontert med opplysningene innrømmet Kronfågel at 30 prosent av kyllingene deres var smittet av campylobacteriose på et tidspunkt høsten 2016.

En teknisk feil på anlegget som vasker fraktkassene, som kyllingene transporteres i på vei til slakteriet, brukte det skitne vannet om igjen når de skulle vaskes for gjenbruk, sier selskapet.

– Vi er markedsledende i Sverige og har naturligvis et stort ansvar. Vi forstår virkelig at man kan uroe seg for campylobacteriose, sier administrerende direktør Magnus Lagergren til Aftonbladet som understreker at kyllingen er trygg om man tilbereder den riktig.

Sveriges landbruksminister Sven-Erik Bucht reagerer kraftig på opplysningene om Kronfågels slakteri og kaller det uakseptabelt slurv.

– Sånn skal det forbanne meg ikke være, uttaler ministeren til avisen.

