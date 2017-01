USAs mest besøkte sirkus legges ned etter 146 år

I mai vises «the greatest show on earth» for aller siste gang.

Det opplyser eierne av Ringling Brothers and Barnum & Bailey til nyhetsbyrået AP.

Det omreisende sirkuset har gjennom 146 år gjort seg kjent for sine eksotiske dyr og prangende kostymer. Sirkuset er også bakgrunnen for den Oscar-vinnende filmen «The greatest show on earth» fra 1952.

I en offentlig uttalelse fra Feld Entertainment, eierne av sirkuset siden 1967, forklarer direktør Kenneth Feld at nedleggelsen i all hovedsak skyldes sviktende billettinntekter.

Helt siden 1882, da de hentet inn en asiatisk elefant ved navn Jumbo, har elefantene vært selve symbolet for det ikoniske sirkuset. Etter flere år med massiv kritikk, besluttet likevel eierne i mai i fjor å kutte ut bruken av elefanter. I uttalelsen peker Feld på dette som den viktigste årsaken til de fallende besøkstallene.

Nyheten om sirkusets nedleggelse tas imot med åpne armer av dyrevernsorganisasjonen Humane Society of the United States.

– Det er bare ikke akseptabelt lenger å frakte ville dyr fra by til by og tvinge dem til å utføre dumme stunts. Jeg vet at dette er en bittersøt følelse for Feld-familien, men jeg vil applaudere deres beslutning om å legge ned en praksis tuftet på uverdig behandling av ville dyr, sier direktør Wayne Pacelle i et innlegg på Facebook.

Etter deres drøyt 30 gjenværende opptredener, vil sirkusets kameler, løver, tigere, esler, alpakkaer, kenguruer og lamaer få nye, passende hjem, skriver Feld Entertainment i uttalelsen.

Omkring 500 personer er ansatt i Ringling Brothers and Barnum & Bailey, ifølge Fox News. Enkelte vil få nye roller tilknyttet selskapets andre forestillinger, men de aller fleste vil stå uten jobb i mai.