Holder løver, tigere og geparder som husdyr – nå er det forbudt

I de Forente Arabiske Emirater har det å holde ville og truede dyrearter som kjæledyr lenge vært et statussymbol. Nå kan ny lovgivning gi millionbøter for dette.

Etter flere år med hard arbeid fra forskjellige dyrevernsorganisasjoner har det å holde ville dyr, som løver, tigere og geparder som kjæledyr endelig blitt ulovlig i De Forente Arabiske Emirater.

Med den nye loven vil man kunne få bøter nærmere 1,2 millioner kroner, dersom man blir dømt for å holde slik dyr som husdyr, skriver CNN.

Les også: Turist på safaritur drept av løve

– Jeg er glad for at en slik lov har blitt innført, men det gjenstår fortsatt en jobb for å sørge for at dette blir gjennomført på en god måte, sier Ronel Barcellos, leder for villdyrsenteret i Abu Dhabi til nettstedet.

Det er kanskje ikke så vanskelig å forstå hvor folk får sin inspirasjon fra, når Dubais kronprins Hamdan bin Mohammed Al Maktoum selv har lagt ut flere bilder på Instagram sammen med en «kjæleløve», skriver CNN.

(Bildet under viser Dubais kronprins Hamdan bin Mohammed Al Maktoum. Han har ved flere anledninger lagt ut bilder på sosiale medier med ville kattedyr)

Den nye loven har øyeblikkelig virkning og personer i besittelse av slike dyr anmodes å kontakte myndighetene umiddelbart.

I Emiratene har eiere ofte blitt sett mens de har luftet løver og tigere i gaten. Mange legger også ut bilder i sosiale medier med ville dyr sittende i bilene sine.

Video og bilder: Her angriper rasende sjiraff turistene

– Problemet i Midtøsten er at folk faktisk ønsker å holde ville dyr som kjæledyr, sier Elsayed Mohamed i verdens dyrevelferdsfond til CNN.

Vanlig i Midtøsten og Asia



STATUSSYMBOL: Zoolog Petter Bøckman forteller at det i flere land i Midtøsten og Asia er kultur for å holde ville dyr som kjæledyr. Dette blir gjort for å vise status, mener han. Foto: Per Aas, Naturhistorisk museum, UiO

Zoolog Petter Bøckman ved naturhistorisk museum i Oslo forteller at det å holde ville dyr som kjæledyr lenge har vært vanlig både i Midtøsten og Asia.

VG mener: Nye krav til dyrevelferd

– I disse landene har man helt andre tradisjoner for hold av dyr. I Midtøsten var man tidligere nomadefolk som viste status gjennom å eie dyr som kameler. Mens de har blitt rikere har de kunnet utvide dette statussymbolet til løver og tigere, sier Bøckmann.

Milliardindustri: Økt ulovlig handel med truede arter

Zoologen forteller at han er glad for den nye lovgivningen av to grunner. Den ene grunnen handler om dyrevelferd. Store kattedyr, som løver og tigere, krever store leveområder.

Så du denne? Mann tiltalt etter at katt sultet i hjel

Derfor trives dyrene særdeles dårlig når de blir holdt i hus og blir luftet i bånd. Den andre grunnen handler om trussel mot dyrelivet.

– Bestandene av gepard er for eksempel katastrofalt lave. Blant annet fordi disse dyrene blir solgt på det ulovlige markedet, det er jo noen som skaffer disse dyrene, sier han.

Store kattedyr som vokser opp i fangenskap på denne måten vil aldri kunne bli satt ut i naturen igjen. Dette kommer blant annet av at den ikke lenger er redd mennesker og vil ha problemer med å skaffe seg mat. Da risikerer man dyr som angriper og spiser mennesker.

Les også: Slik skal Mattilsynet ta dyreplagerne

Hvor lang tid vil det ta før tradisjonene endrer seg i disse landene?

– Det tror jeg vil ta lang tid. All endring av denne typen tar erfaringsmessig en hel generasjon, sier Bøckmann.

Ønsker å vise velstand og mot



– Når noen har kjøper et kostbart dyr prøver de å vise at de er velstående, og når noen temmer et villdyr som en løve prøver de å vise mot, men dette handler ikke om mot, det er misbruk av dyrs rettigheter, sier Jasim Ali til CNN. Ali jobber med å gi nye hjem til ville dyr med en vanskelig bakgrunn.

Organisasjonen TRAFFIC (The wildlife trade monitoring network) estimerer at handel med ville og truede dyrearter har blitt en milliardindustri.

Tiger: Kvinne drept av tiger i kinesisk safaripark

Ifølge organisasjonen blir tigerunger solgt for rundt 25.000 norske kroner, mens den sjeldne hvite løven kan gå for over 400.000 kroner på det ulovlige markedet.