Bruker blod fra drektige hester i svineavl

Døde og traumatiserte hester møtte dyreaktivistene på de såkalte blodfarmene i Argentina og Uruguay. Her tappes drektige hester for blod som senere brukes i svineavl.

I januar kom nyheten om at dyreaktivister har avslørt store blodfarmer i Argentina og Uruguay. Ifølge den globale dyrevernorganisasjonen Animal Welfare Foundation (AWF) blir hester gjort drektige før de 40 til 130 dager inn i drektigheten tappes for blod. Inngrep som har store konsekvenser for hestenes helse.

Blodet som har et høyt innhold av kjønnshormoner brukes senere i hormonpreparater til griser for å kontrollere purkas brunst.

Saken har skapt store overskrifter i Tyskland og Storbritannia. Her hjemme har Nationen omtalte saken.

Kampanjen ble startet av AWF etter avsløringer om at EU importerer store mengder av preparater som inneholder blod fra drektige hester, såkalt PMSG (pregnant mare`s serum gonadroptin).

Det som får aktivistene til å reagere er skjøttingen av hestene på de såkalte blodfarmene.

Hestene led av anemi og sjokk

Mellom 10 og 12 liter blod blir tatt fra hesten i én og samme tapping, det er dobbelt så mye blod en drektig hest bør tappes for i løpet av en periode på fire uker. Professor ved Veterinærhøyskolen Olav Reksen reagerer på disse opplysningene. – Det er i hvert fall dobbelt så mye blod som det som er forsvarlig å tappe fra en hest. Det er det samme som å tappe to liter blod fra meg, sier han. Ifølge informasjonstjenesten til Helse Norge tappes det i underkant av en halv liter blod ved blodgivning. Hestene led ifølge organisasjonen av anemi og sjokk. I tillegg fant de døde hester. Ifølge president for AWF i Sveits, York Ditfurth, sier til VG at det er en høy markedspris på blodet, hvor 10 milligram angivelig går for 45 dollar, cirka 376 kroner. VG mener: Nye krav til dyrevelferd VERDIFULLT BLOD: Blodet til de drektige hestene går angivelig for en markedspris på 45 dollar for 10 milliliter. FOTO:Tierschutzbund Zuerich/Animal Welfare Foundation

Britiske politikere vil merke kjøtt med PMSG

Politiker Kerry McCarthy reagerer med følgende utsagn til avsløringene til Daily Mirror.

– Forbrukere vil med rette vite hva maten deres består av, og det er ikke riktig at slike kontroversielle praksiser skal holdes hemmelig.

Ifølge den britiske avisen krever nå forbrukere og politikere et lovverk som forplikter merking av kjøtt fra dyr som har fått det omstridte hormonet.

Avsløringene har engasjert 1,6 millioner mennesker til å skrive under mot de såkalte blodfarmene i Argentina og Uruguay.

Brukes i Norge

Reksen opplyser at preparat med PMSG blir brukt i form av hormonpreparatet Suigonan i Norge, men i svært liten grad.

– I Norge har vi avlet på en fruktbar gris i mange tiår, dersom man må ty til disse medikamentene er det unntaksvis, sier Reksen og legger til.

– Man kan ikke bygge svineproduksjon med tilførsel av hormoner.

Reksen forklarer at årsaken til bruken av hormoner i svineavl er effektivitet.

UFORSVARLIG: Veterinær mener mengden blod hestene blir tappet for er dobbelt så mye som det som er forsvarlig. FOTO:Tierschutzbund Zuerich/Animal Welfare Foundation

– I en mindre profesjonell men veldig stor svineproduksjon vil de spare tid. For å slippe å bruke tid på å følge med på når purka kommer i brunst igjen etter fødsel brukes hormoner for å kontrollere den, sier Reksen og forklarer.

– Normalt kommer purka i brunst etter at grisungene er tatt fra henne, i en periode på 3-4 til 8-9 dager. Med hormoner vil dette inntreffe på den femte eller sjette dagen, altså mer forutsigbart.

I tillegg til blod fra drektige hopper består Suigonan ifølge Reksen av urin fra gravide kvinner, uten at han vil utdype hvordan denne praksisen foregår.

Fordi blodet fra hestene er et medikament idet det kommer inn i EU går det foreløpig under radaren for det strenge regelverket for dyrevelferd. Ifølge Ditfurth skal det avholdes et møte i EU 6. mars, og ifølge hans informant i Brussel står PMSG på agendaen.