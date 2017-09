Ville du spist «spøkelses-hummeren»?

Mannen som halte opp den spesielle hummeren har fanget eksemplarer i mange forskjellige farger, men aldri en som denne.

Alex Todd (48), er en veteran blant hummerfiskerne i delstaten Maine i USA. Han har vært i gamet i flere tiår, og har halt opp hummere i mange forskjellige farger - inkludert knallblå.

Det gjennomsiktige skalldyret han fikk i fellen for et par uker siden, tok likevel kaka.

– Definitivt merkverdig, er slik han beskriver den spøkelsesaktige hummeren til nyhetsbyrået AP.

Diskusjonen har gått for seg i det amerikanske hummer-miljøet, siden bilder av den spesielle fangsten ble kjent via sosiale medier. På Facebook-gruppen til Maine Coast Fisherman's Association spekuleres det i om hummeren kan ha leukisme, en tilstand som gir reduserte mengder pigmenter i huden - eller dette tilfellet skallet.

Monster! Hummeren «Rocky» har klør som kan knekke armene på en voksen mann

SJELDEN FANGST: Om det er en ekte albinohummer Alex Todd halte opp av vannet, er det relativt uvanlig. Foto: Alex Todd , AP

Dette får støtte fra Robert Bayer, sjef på hummerinstituttet til University of Maine. Han tror Todds fangst nylig har byttet skall, og at det vil få en dypere blåfarge etterhvert, ifølge lokalavisen Bangor Daily News.

Todd selv er mer skeptisk. Han sier at skallet kjentes ut som det var flere måneder gammelt, og dermed har fått sin endelige farge. Om dette stemmer er det mest sannsynlig snakk om en ekte albino-hummer, noe som ifølge University of Maines hummerinstitutt er uhyre sjeldent: Cirka én av hundre millioner hummere er albinoer. Blå hummere, på sin side, er én av «bare» to millioner.

Naturlig nok er det også mange som lurer på hva dyret smaker. Maine-hummere er nemlig kjent som en delikatesse. Om du ble nysgjerrig selv, vil du dessverre aldri få fasit.

Gammel, men god: Søren klype, for en hummer!

Todd-familien har vært hummerfiskere i generasjoner, og Alex tok fangsten med hjem for å vise den til sin lille sønn. Deretter kastet han den tilbake i dypet. Hummeren var nemlig en drektig hunn, og disse skal kastes ut for å bevare bestanden.