Vil lage gigantisk panda-park – 170.000 må flytte

Kina skyr ingen midler når det kommer til å beskytte en av landets største nasjonalskatter.

Myndighetene i landet kunngjorde nemlig fredag at de vil lage en massiv nasjonalpark for kjempepandaer, i et forsøk på å øke den ville bestanden av dyrene, ifølge nyhetsbyrået Xinhua.

Området, som er på rundt 27.000 kvadratkilometer, strekker seg utover tre provinser sentralt i landet.

Flesteparten av Kinas 1864 ville pandaer holder til i fjellområdene i Sichuan-provinsen. Kineserne håper parken vil bidra til mer pandaparring og de håper å øke bestanden til 2000 innen 2025.

Ifølge The Guardian vil nasjonalparken, som i dag består av 67 mindre reservater, også beskytte 8000 andre dyre- og plantearter. Parkens størrelse blir tre ganger så stor som den amerikanske nasjonalparken Yellowstone.

170.000 må flytte

Befolkningsvekst i regionen og ødeleggelsen av bambusskogene, som pandaen lever av, utgjør den største trusselen mot den velkjente svarte og hvite bjørnen.

Det er også grunnen til at kinesiske myndigheter vil flytte 170.000 fastboende kinesere ut av parken. Ifølge nyhetsbyrået Associated Press vil alle få tilbud om nye hjem og arbeidsplasser, blant annet som turistguider i den nye parken.

Hou Rong, direktør i byrået med ansvar for parring av kjempepandaene i Sichuan-provinsen, sier den nye nasjonalparken ikke vil stå alene.

– Kina vil utforme en plan som vil gjelde for hele nasjonalparksystemet. Den vil bli et paradis for biologisk diversitet og vil beskytte hele det økologiske systemet, sier Hou Rong til Xinhua.

NEI, DET ER IKKE HALLOWEEN: Her er to ansatte i pandareservatet i Wolong avbildet i februar, ikledd i hvert sitt pandakostyme. De bruker sporingsutstyr for å passe på hvordan en panda som tidligere satt i fangenskap, klarer seg i det fri.

Bestanden øker

I fjor endret Verdens naturvernunion (ICUN) kjempepandaens status, fra utrydningstruet til sårbar, etter at bestanden økte med 17 prosent mellom 2003 og 2013, ifølge The Guardian.

Hovedårsakene til økningen sies å være en kombinasjon av flere nye nasjonalparker, parringsprosjekter og en forsøksordning der pandaer i fangenskap blir sluppet ut i det fri.

ICUN har imidlertid advart mot at klimaforandringer kan føre til at mer enn en tredjedel av naturområdene som er viktigst for pandaen, kan bli ødelagt de neste 80 årene.

Nyheten fra kinesiske myndigheter blir uansett tatt godt imot av forskeren David Wildt ved Smithsonian-instituttet i USA. Overfor The Guardian sier Wildt at slike nasjonalparker kan ha fantastiske effekter på et lands miljø og økologi.

– Jeg er henrykt over Kinas gjennombrudd innenfor pandaparring og deres reintroduksjons-program. Nå gjenstår det å se om disse tiltakene vil fungere i nasjonalparkene.