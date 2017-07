Verdens eldste kjente sjøku er død

Snooty (69) har sjarmert skuelystne turister i nesten syv tiår – søndag var det slutt for den historiske sjøkua.

Hundrevis av gjester møtte opp på den årlige severdigheten som var Snootys fødselsdag fredag. Der fikk de se sjødyret, som fylte 69 år, sluke i seg et kaketårn av frukt mens de sang bursdagssangen – slik de hadde gjort hvert år siden 1993.

48 timer senere ble Snooty funnet død i den over 200.000 liter store akvarietanken sin.

Han var oppført i Guinness rekordbok som verdens eldste kjente sjøku, og hadde vært en del av South Florida Museum siden 1949, skriver The Guardian.

– Snooty var en veldig viktig del av dette fellesskapet. Han hadde vært hos oss i 68 år, og flere generasjoner har vokst opp og sett sjøkua, sier Jeff Rodgers, som er administrativ leder på museet.

Døde i et service-avlukke

Snooty, som også var maskot for fylket Manatee county i den amerikanske delstaten Florida, ble funnet i et service-avlukke som ledet ut av tanken han delte med tre andre sjøkyr.

– Avlukket var stort nok for at det over 500 kg tunge sjødyret kunne komme seg inn, men han klarte ikke å navigere seg ut igjen, forteller Rodgers.

Sjøku er et planteetende pattedyr som slekter på elefanten, og er i dag regnet som en truet dyreart. De kan komme opp av vannet for å trekke luft, men det er foreløpig uklart hvorvidt det var drukning eller andre skader som forårsaket Snootys død.

Vanligvis lever de til tenårene, men det er også registrert tilfeller som har blitt over 40 år gammel – Snooty var antatt å være den eldste sjøkuen i verden.

HISTORISK: Snooty tilbrakte hele sitt liv i fangenskap, og var verdens eldste kjente sjøku. Foto: Tamara Lush , AP

Han hadde tilbrakt hele livet i fangenskap, og viet dagene sine med til å spise over 30 kilo med grønnsaker og rulle rundt for å få oppmerksomhet. De ansatte hadde til og med begynt å tilegne menneskelige attributter til sjøkua.

Snooty ble beskrevet som gretten, kilen og en stor fan av musikken til den kanadiske artisten Michael Bublé.