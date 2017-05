Usikker framtid for utskjelt hundespiserfestival

Aktivister mener den kinesiske Yulin-festivalen - der tusenvis av hunder slaktes og spises - har fått forbud mot å selge hundekjøtt. – Utrolig gode nyheter hvis det stemmer, sier Dyrevernalliansen.

Ifølge amerikanske dyrevernaktivister skal et forbud mot salg av hundekjøtt innføres i forkant av den kontroversielle matfestivalen i Yulin i Kina. Matfestivalen, som går av stabelen hvert år ved feiringen av sommersolverv, har pågått siden 1990-tallet.

Aktivistgruppen Humane Society International skriver i en pressemelding at de har fått bekreftet fra tre selgere på festivalen at myndighetene i Yulin har innført et forbud mot å selge hundekjøtt under arrangementet.

Det har over lang tid blitt rettet krass kritikk mot festivalen. Blant andre kjendiser som den britiske komikeren Ricky Gervais og norske Jenny Skavlan har gått inn for at den avvikles.

Tvil om forbudet



I forkant av arrangementet i 2015 meldte kinesiske medier at rundt 10.000 hunder skulle slaktes. Mange av dem skal være stjålet fra eierne sine.

Forbudet vil ifølge Human Society International tre i kraft 15. juni, en uke før festivalen starter. Ifølge Independent vil de som bryter forbudet risikere en bot på over 100.000 kroner.

Aktivistgruppens Kina-ekspert, Peter Li, hevder overfor BBC at myndighetene over tid har jobbet for å avvikle festivalen.

Men nyhetene fra USA har ikke foreløpig nådd kinesiske medier, og det er tvil om nyhetene faktisk stemmer.

– Det er fortsatt motstand fra hundehandlere mot drastiske regler, sier han.

Eieren av en populær hundekjøttrestaurant BBC har pratet med har ikke hørt om noe forbud.

– Å forby salg av hundekjøtt? Jeg har ikke hørt om det. De som vil spise det, kommer til å fortsette med det. Hvorfor er hundekjøtt forskjellig fra annet kjøtt uansett? spør han.

I fjor innførte kinesiske myndigheter et forbud mot å drepe hunder på åpen gate.

Dyrevernalliansen: Utrolig gode nyheter



– Det som har foregått i Yulin under denne festivalen er grusomt og hjerteskjærende. Hvis det er sant at det nå blir et forbud, om enn midlertidig, er det utrolig gode nyheter, sier kommunikasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind til VG.

Hun mener det viser at Kina nå endelig tar tak i de noen av de store dyrevelferdsproblemene de har i landet.

– Denne festivalen har vakt avsky og opprørt en hel verden i mange år nå, og vi er svært glade for at myndighetene nå har tatt tak og satt en stopper for dyremishandlingen.

Grusom dyremishandling



Efskind påpeker at det ikke nødvendigvis er det at dyrene blir spist som er det verste, og at vi spiser dyr i stor skala over hele verden.

– Men det er den særdeles grusomme dyremishandlingen i forbindelse med festivalen som opprører, og at dyrene ofte blir stjålet fra sine eiere. Mange har halsbånd når de blir drept. Det er klart at folk også reagerer ekstra siden det er hunder, som vi her i vesten har et helt annet forhold til enn i Kina. Å se menneskets beste venn bli sviktet på denne på denne måten skjærer i hjertet, sier hun.

