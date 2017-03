Trumps mur kan få betydning for over hundre truede arter

Pumaer, jaguarer, flere fuglearter og frosker og et ukjent antall beskyttede våtmarker er blant artene som står i fare.

Det kommer frem i en rapport utarbeidet av U.S. Fish & Wildlife Service (USFWS) på vegne av magasinet Outside.

Totalt er det snakk om 111 utrydningstruede arter og 108 trekkfugler, fire naturreservater og et ukjent antall beskyttede våtmarker som kan bli ødelagte eller utryddet av den mye omtalte muren mellom Mexico og USA.

3.200 kilometer med mur

Etter amerikansk lov må ethvert byggeprosjekt i regi av en offentlig etat vurderes av nettopp USFWS, ifølge Outside. President Donald Trump har enn så lenge ikke bedt om en slik vurdering.

Derfor tok det amerikanske magasinet like gjerne saken i egne hender og ba om en vurdering. Hele rapporten fra USFWS finner du her.

Detaljene rundt presidentens planlagte mur, som anslås å ville koste omkring 180 milliarder kroner, er ikke gjort kjent i offentligheten. Rapporten legger derfor til grunn at det skal bygges en mur langs hele den 3.200 kilometer lange grensen mellom USA og Mexico.

– Det er bekymringer knyttet til små populasjoner av dyr, innavl og genetiske lidelser fra innavl, sier biolog Jesse Lasky ved Pennsylvania State University til Washington Post.

Trues av en politisk grense

Lasky var i 2011 med og utarbeidet en lignende studie.

– Vi omtalte det ikke noe særlig i rapporten, men med dagens klimaendringer er dyr og andre organismer avhengige av å kunne bevege seg for å oppsøke temperaturene de foretrekker. Det kommer til å bli viktig for overlevelsen til mange arter, sier han.

Sørøstlige deler av Texas, langs elven Rio Grande, huser et mangfoldig dyreliv i langt større grad enn andre områder i Nord-Amerika.

Siden 2009 har en massivt grensegjerde gjort det vanskeligere også for dyr å passere grensen. Gjerdet gir rom for noen smale passasjer, men med mer enn fem meters høyde og bygget opp av stål, er det utfordrende for flere enn illegale innvandrere å komme over til USA.

– Ikke overraskende blir trusselen mot disse artene verre av det faktum at økosystemene i denne regionen deles av en politisk grense som kompliserer forsøkene på å bevare dyrelivet, sier Rick van Schoik ved San Diego State University i California til nyhetsbyrået DPA.

Både pumaer og jaguarer er allerede utsatt på grunn av grensegjerdene.

Ifølge Van Schoik vil muren bygges i hittil uberørt natur, blant annet fjellregioner som vil kunne by på flere problemer for villdyrene. På sikt venter forskerne et redusert biomangfold langs grensen.