Sjiraffen risikerer å bli utryddet

Verdens høyeste dyr, sjiraffen, er sårbar overfor en «stille utryddelse», frykter forskere. På 30 år er bestanden redusert med 40 prosent.

Forskere har nå ført opp sjiraffen på en global rødliste og klassifisert den som sårbar. Det er to trinn høyere opp på «utryddingsstigen» sammenlignet med de artene det er minst bekymring for.

I 1985 var det mellom 151.000 og 163.000 sjiraffer i verden, mens tallet i fjor var nede i 97.562, ifølge verdens naturvernunion (IUCN).

På et møte i Mexico onsdag skjerpet unionen statusen til 35 arter, mens sju arter på rødlisten fikk redusert sin sårbarhetsstatus. Sjiraffen var det eneste pattedyret som fikk endret status.

– Alle går ut fra at sjiraffer er overalt, sier Julian Fennessy, som leder en stiftelse for å bevare sjiraffen. Sammen med en av biologene som plasserte dyret på rødlisten, Noelle Kumpel, sier han at arten er utsatt for en «stille utryddelse».

– Det er en sterkt tendens til å tro at kjente arter – som sjiraffer, sjimpanser og lignende – må være trygge, fordi vi kjenner dem og vi ser dem i dyrehager. Det er en farlig holdning, sier biolog Stuart Pimm ved Duke University i USA.

Hittil har ikke forskerne vært flinke nok til å anslå antallet sjiraffer og hvor de finnes. I stedet for å telle dem som ni ulike underarter, er de blitt slått sammen i én sekkekategori. Fennessy sier krympende leveområder er den største trusselen for sjiraffen, i tillegg til sykdom og tjuvjakt.

