Rømt sjøløve skapte køkaos i Tyskland

Sjokkerte bilister kontaktet lovens lange arm da de plutselig fikk selskap av en sjøløve midt i morgenrushet.

Tidlig mandag morgen hadde nemlig den nysgjerrige sjøløven Charly klart å rømme fra et sirkus i den tyske byen Coburg, noen mil øst for storbyen Frankfurt, skriver britiske The Telegraph.



Kort tid senere sørget han for kaos i trafikken da han plutselig dukket opp i en av byens hovedgater, blant bilister og andre trafikanter.



Politiet, som igjen kontaktet sirkuset, rykket ut til stedet og etter en halvtimes tid på frifot ble Charly innhentet og fraktet tilbake til sitt hjem.



Ifølge de sirkusansatte pleier Charly vanligvis å være den første av sirkusets fire sjøløver ved frokostbordet, når de ansatte serverer fisk hver morgen. Men da frokosten var klar mandag, var Charly sporløst forsvunnet.

Au, au, au! Her drar sjøløven fiskeren over bord



Sjøløve-området er inngjerdet og hverken politiet eller sirkuset kan svare på hvordan sjøløven klarte å stikke av.



I en pressemelding fra politiet i delstaten Bayern, spøker lovens lange arm med hendelsen:



«Man kan si med sikkerhet at bilistene ikke vil glemme morgenmøtet med sjøløven Charly med det aller første».



