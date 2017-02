Reddet 240 strandede hvaler på New Zealand

Rundt 240 grindhvaler er svømt ut i havet etter en enorm redningsaksjon på New Zealand. Mer enn 500 frivillige har jobbet i to døgn for å redde hvalene.

Siden torsdag har om lag 650 hvaler strandet på Farewell Spit, en smal landtunge nord på Sørøya i New Zealand.

De de første 400 ble oppdaget fredag morgen var nærmere 300 allerede døde.

REDNINGSAKSJON: - 240 hvaler av 650 er kommet tilbake til havet etter en stor redningsaksjon på New Zealand. Foto: Foto: Tim Cuff / New Zealand Herald / AP / NTB scanpix

– Det fleste av dem som overlevde kom seg til havs for egen maskin og med hjelp av tidevannet på nattestid, mens en mindre gruppe hvaler ble ledet av frivillige hjelpemannskaper ut på vann dypt nok til å svømme i vei, opplyser talsperson Herb Christophers i Miljøverndirektoratet.

Hele 350 hvaler døde på stranden. Ytterligere 20 måtter avlives lørdag.

Det er ikke uvanlig med strandete hvaler og heller ikke at det er mange hvaler utenfor kysten, men det er sjelden at så mange hvaler strander på en gang.

Myndighetene er svært fornøyde med at frivillige organisasjoner, turister, skolebarn og andre strømmet til for å hjelpe.

– Det var trafikkork her på grunn av alle som stilte opp, sier Christophers.