Rabiat gaupe herjet i ferieby i USA – flere skadet

Freden i den lille ørkenbyen i Arizona ble brått brutt da en gaupe gikk til angrep.

Byen Sedona er med sine røde fjell og storslåtte natur et yndet feriested for mange.

– Det er skummelt, spesielt med tanke på at dette er en turistby. Vi har mange turister og ting som dette kan skremme dem, sier innbygger Daniel til lokale AZ Family.

Det hele startet da en mann hørte merkelige lyder fra sin parkerte bil. Da han kikket under bilen fikk han seg en overraskelse: En rødgaupe klorte og bet mannen, før den angrep hunden. Deretter forduftet den, skriver AP.

Les også: Sel forvillet seg inn i boligområde

Fem timer senere fikk politiet en telefon. En kvinne fortalte at en gaupe hadde angrepet huskatten Roger. De to dyrene skal ha havnet i et basketak under bilen som sto i oppkjørselen.

En snau halvtime senere ble gaupen observert idet den var på vei over parkeringsplassen til et spa i nærheten. Kattedyret tok tilhold under bilene da tre ansatte forsøkte å skremme den bort.

De rareste dyrehistoriene i 2016: Måke i currygryta og slange i støvsugeren

Det hele endte med at også de ble ofre for gaupens klør.

– Det var alle mulige folk som samlet seg rundt gaupen, som lå under bilen og knurret, sier tjenestemann Gene Kurz i Sedona-politiet til AP.

Da gaupen etter en stund fortsatte ferden, var det med det amerikanske svaret på viltnemnda i hælene. De forsøkte å fange den, men kattedyret var for aggressivt.

Les også: «Djevelkatt» beskyldt for å terrorisere innbyggere

Enden på visa var at de skjøt gaupen med pistol.

Testresultater bekreftet senere at gaupen hadde rabies. Myndighetene mener det hele er en påminnelse om at man ikke bør nærme seg ville dyr.