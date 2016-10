Psykolog og rullestol reddet geita Benedict

Geiten Benedict ble holdt fanget av en brutal slakter. Psykologisk behandling og rullestol ga ham livsgnisten tilbake.

Livet smiler igjen til geiten Benedict etter et tøft år. Sammen med 170 andre dyr ble han holdt fanget hos en barbarisk slakter i Hudson Valley i staten New York, skriver CBS News i en breking news-artikkel.

I fjor ble Benedict reddet ut av fangenskapet, men har siden slitt med både fysiske og psykiske senskader, ifølge dyrevernklinikken som reddet ham.

Skadene Benedict pådro seg var så omfattende at han holdt på å bukke under. Veterinærer besluttet imidlertid at Benedicts livskvalitet kunne bli sikret av psykologisk behandling og en spesialdesignet rullestol.

Vitner beskriver åstedet Benedict ble reddet fra som delvis en søppelplass og delvis en gravplass, skriver CBS.

Har fått livsgnisten tilbake

Det har tatt tid, men Benedict blir stadig mindre redd for mennesker. Han er i dag en livsglad geit som løper rundt og leker med de andre dyrene i dyrehospitalet, ifølge Susie Coston, som er direktør for dyrehospitalet som behandler ham.

Hun forteller den amerikanske tv-kanalen CBS News at de er fornøyde med utviklingen til den stakkars geiten.

– Dette viser at den eneste forskjellen på dyr vi har her, og dyrene som fortsatt er der ute og lider, er hvordan de får behandling, sier hun.

Ifølge Coston er Benedict i dag en morsom og veldig spesiell geit.

– Vi er heldige alle sammen, og veldig begeistret over at vi kan gi ham et bedre liv, sier Coston.

Hun forteller videre at alle dyrene de får inn er veldig svake og syke.

– Når du har et dyr som ikke kan gå, er de spesielt sårbare. Alle dyr kan være vennlige. Men Benedict ble bare sett på som et produkt. Faktisk ble han behandlet verre enn et produkt, sier Coston.

– En søppelplass

Vitner beskriver slakterhuset Benedict ble reddet fra som forferdelig.

– Det var døde dyr over hele eiendommen, og mange av dem var geiter, sier Coston.

– Forholdene var forferdelige. Vi kunne se at de hadde matet dyrene med ting de ikke egentlig burde spise, som for eksempel søppel, sier hun.

Coston forteller at da de reddet Benedict, var han veldig redd og såret.

- Nå kan man se på ham at han virkelig elsker livet sitt, sier hun.

