Over 400 hvaler strandet på New Zealand

De fleste grindhvalene er allerede døde, men frivillige på strendene ved Farewell Spit jobber desperat for å redde de som fortsatt lever.

De 416 grindhvalene ble skylt i land på strendene i Farewell Spit natt til fredag. Etter få timer var det klart at rundt 70 prosent av dem var døde, opplyser Andrew Lamason, som er talsmann for miljømyndighetene i New Zealand til AFP.

– Vi stålsetter oss for det som kommer til å bli en traumatisk tid fremover, sier han.

Nærmere 300 redningsmannskaper jobber nå på spreng for å redde dyrene som fortsatt lever. De forsøker å dirigere hvalene tilbake ut i havet ettersom tidevannet stiger, samt forsyne de som ligger strandet med vann.

– Det kan være svært fælt å se så mange døde hvaler, sier Kath Inwood, som jobber som skogvokter og deltar i redningsarbeidet, til AP.

Dette er langt fra første gangen at hvaler skyller i land ved Farewell Spit, som beskrives som en hvalfelle på grunn av de geografiske forholdene. Men antall strandede hvaler når sjelden slike proporsjoner og det har aldri før blitt registrert så mange hvaler skylt i land i området.

Bare to ganger før har flere hvaler skylt i land på New Zealand, melder AP. I 1918 vasket rundt 1000 grindhvaler i land på Clatham-øyene, men rundt 450 hvaler strandet langs kysten i Auckland i 1985.