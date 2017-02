Okse på rømmen utløste politijakt i New York

Oksen løp bokstavelig talt for livet.

Sjokkerte innbyggere ble vitne til at det svarte dyret galopperte nedover gaten i New York-bydelen Queens etter å ha rømt fra et slakterhus i nærheten.

– Den traff meg nesten. Jeg sa «en ku?». Ikke i Queens, forteller 47 år gamle Robert Bonaccolta til NY Daily News.

Etter hvert ble også politiet koblet inn i jakten, og det hele ble sendt direkte på lokale WABC-TV. Bilder viser hvordan dyret lunter gjennom boligområdet med politiet i hælene.

Politiet forsøkte å sperre rømlingen inne med bilene sine, men de var sjanseløse mot den kvikke oksen, som på mirakuløst vis klarte å skvise seg gjennom sperringene.

STA: I to timer forsøkte New York-politiet å fange den viltre oksen i bydelen Queens. Foto: , WABC via AP

Heller ikke piler med beroligende middel stoppet rømlingen.

Først etter to timer klare politiet å få has på oksen da de fikk sperret den inne i en bakgård.

En kvinne som ønsker å være anonym forteller at hun ikke forstod hva som skjedde da hun hørte politiet rope utenfor vinduet.

– Først trodde jeg det var en person. Så ringte sønnen min og fortalte at det var en ku på rømmen i Queens. Jeg svarte «ja, den er i hagen min», sier hun.

Det hele endte på tragisk vis da oksen døde i bilen på vei til et gårdsreservat, som skulle ta hånd om oksen etter den utmattende ferden.

– Dette var ikke resultatet jeg håpet på, sier Mike Stura ved dyrereservatet i New Jersey.

