Ny forskning: Mannlige ekorn hjelper ikke til i hjemmet

Mannlige ekorn løfter knapt en pote for å hjelpe sine kvinner i hjemmet. Kjønnsrollemønster i et nøtteskall, der altså.

Det viser seg at det er de kvinnelige, arktiske jordekornene som tar seg av barna, samler inn nøtter og lagrer mat for vinteren. Det viser ny forskning fra Northern Arizona University, som har studert oppførselen til nettopp denne arten.

Og mens damene gjør alt det harde arbeidet, ligger gutta trolig og later seg, eller henger rundt med kompisene, viser studien.

– Vi har ikke helt klart for oss hva de mannlige ekornene egentlig driver med når de er over bakken. Kanskje det bare er dagdriveri, eller å late seg i sola, sier forskerne bak studien, ifølge New York Post.

Arktiske jordekorn er kjent for å være ganske dovne i utgangspunktet. I tillegg til å ligge i dvale om vinteren, sover de resten av året opptil 16 timer i døgnet under bakken.

Forskerne har festet halskjeder rundt 50 ekorn i Alaska, for å finne ut hvor aktive de egentlig er de timene de er våkne. Kjedene fungerer omtrent på samme måte som moderne fitbit-armbånd vi mennesker bruker for å se hvor mye vi beveger oss, hva pulsen vår er og den slags.

Resultatet avslørte altså et klassisk kjønnsrollemønster, der kvinnen gjør det meste av arbeidet i hjemmet. Ikke bare tar de seg av barna i reiret under bakken, men når de kommer opp på bakkenivå er de også mye mer aktive enn sine menn. Det kan tyde på at det er de som samler inn nøtter og mat for vinteren.

Til kvinnens fordel skal det sies at dette gjør dem mindre utsatt for rovdyr.