Neshorn søker partner på Tinder

Sudan (43) er verdens eneste gjenlevende, hvite neshorn. Nå søker den mulige partnere for å redde arten sin.

Det 43 år gamle neshornet bor i konservatoriet Ol Pejeta i Kenya med to hunner, men de begynner å trekke på årene og kan ikke lenger få avkom.

Kampanjen «Den mest attraktive ungkaren i verden» inkluderer profil på Tinder som kan ses i 190 land og leses på 40 språk. Nettsiden til Ol Pejeta krasjet tirsdag kveld.

– Ikke for å være for direkte, men artens skjebne avhenger bokstavelig talt av meg, står det i profilteksten.

– Jeg presterer bra under press, forsikres det videre.

Ol Pejeta har som mål å også samle inn nærmere 80 millioner kroner til forskning og utprøving for å finne avlsmetoder i et siste forsøk på å redde hvite neshorn for framtiden.

