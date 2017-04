Narkoavhengig slange sendt på rehab

En to meter lang pytonslange har vært på rehabilitering etter at den ble funnet høy på metamfetamin i et ulovlig laboratorium i Australia.

Politiet fant den dopede slangen da de gjennomførte en razzia i delstaten New South Wales. Pytonslangen hadde bodd i laboratoriet som tilvirket narkotika og absorbert metamfetamin gjennom skinnet.

Da den ble funnet viste reptilet klare tegn på narkoavhengighet.

Ifølge politiet hadde slangen helt klart abstinenser og oppførte seg forvirret, uberegnelig og aggressivt. Slangen ble tatt hånd om av fengselsvesenet i New South Wales, som har et dyrevernssenter nordvest for Sydney.

Der gjennomgikk den først et seks uker langt avrusningsprogram.

– Det tar tid før narkotika er ute av systemet for slangen, men med vår hjelp klarte vi å roe den, og etter flere måneder var den tilbake i sitt rutinemessige fôringsmønster, sier senterleder Ian Mitchell.

Senteret tar seg av trafikkskadede dyr og reptiler, men også dyr knyttet til rettssaker, der domstolen avgjør dyrenes skjebne: Om de skal tilbakeføres til naturen, avlives eller få et nytt hjem i for eksempel dyreparker.

Innsatte under frie soningsforhold bidrar i driften av dyresenteret.

