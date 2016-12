Måke i currygryta og slange i støvsugeren - dette er noen av årets dyreredningsaksjoner

Hvert år er det dyr som trenger å reddes fra de underligste situasjoner. Den britiske dyrevernsbeskyttelsen, RSPCA, har delt 2016s «høydepunkter».

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (intet mindre) kan fortelle om en rekke uheldige, men likevel heldige, dyr på de britiske øyer de inneværende året.

I en artikkel hos Sky News har de delt det som blir omtalt som «de rareste» redningsaksjonene i 2016.

Her finner vi blant annet en sau som hadde satt hodet fast i en kjegle, en måke som hadde falt ned i en kjele med curry (!) og en slange som satt fast i en støvsuger.

KJEGLEHUE: Det har aldri vært spesielt smart å stikke huet inn i en kjegle. Det fikk sauen i England dyrbart erfare. Foto: RSPCA

Sauen gikk på kjeglesmellen i Hertfordshire i desember, men kom uskadet fra det hele da RSPCAs inspektører hjalp med å fjerne den oransje «hatten». Måken trengte en skikkelig rengjøring fra currybadet, men også den kom fra det uten varige mén. Heldigvis var curryen, nærmere bestemt en kylling tikka masala, kald da uhellet inntraff.

Kattepine

STØVSUGERSLANGE: Vecky støvet heldigvis ikke bort. Foto: RSPCA

Slangen Vecky var bortevekk i hele tre måneder før eieren i York til slutt fant den fanget i sin egen støvsuger. Det forteller kanskje noe om renslighetsnivået i hjemmet, men om ikke annet kom slangen levende fra det.

RSPCA forteller også om en katt som ved et uhell ble sendt med posten i en eske med DVD-er og CDer. Cupcake, som nøstet het, overlevde og ble - for å si det med Elvis’ ord - senere «Return to Sender».

Men det var ikke bare britiske dyr som trengte nødhjelp i året som gikk. I juli skrev VG om en katt, som satt bom fast med halsen iklem i en kum i bakken i Massachusetts, USA. For å få katten løs smørte brannmenn oppvaskmiddel på hodet og halsen dens, først da ble den lirket ut av kummen.

MJ-AU: Slik ble den ett år gamle katten hengende da den prøvde å komme seg opp fra kummen. Foto: Winchendon brannvesen

Noen dyrs redning kommer i form av mer planlagte ting enn akutte nødsituasjoner. I oktober fortalte VG om geiten Benedict, som hadde blitt holdt fanget av en brutal slakter i New York stat. Etter å ha blitt reddet ut av fangenskap slet stakkaren med både fysiske og psykiske senskader. Psykologbehandling og en rullestol ble redningen.

BÆ-DRE NÅ: Geiten Benedict er kvitt de psykiske problemene, og får god hjelp av rullestolen sin. Foto: Farm Sanctuary

144 dyreoppdrag i Oslo

Også i gode, gamle Norge har finner vi gladhistorier fra dyrenes og brannvesenets verden. I løpet av året har brannvesenet i Oslo blitt husdyrenes helter over 144 ganger, opplyser de til VG. Alt fra katter til bier ble reddet, noe vi skrev om i sommer.

Men det er selvsagt bare ikke brannfolk som er reddende engler. Bønder omgås jo ofte dyr, og noen ganger må drastiske tiltak til verks når krisen er et faktum. Det fikk en bonde i Verdal erfare i mai, da fjøset hans begynte å brenne. Han kjørte like godt traktoren tvers gjennom veggen for å lage rømningsvei. Alle 260 dyrene kom seg ut i live.

