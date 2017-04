Lula og Simba reddet fra dyrehagen i Mosul

Som de siste overlevende har bjørnen Lula og løven Simba endelig fått et nytt hjem.

Dyrehagen i Mosul ble brukt som base av IS etter at de overtok byen i 2014. Mange av byens løver, bjørner, aper og fugler har blitt drept – enten av sult eller i kryssilden.

Lula og Simba var de eneste overlevende, men mandag kveld ble de fløyet til deres nye hjem i Amman, Jordan.

Lula og Simba var de eneste overlevende, men er nå altså i trygghet, skriver New York Times.

400.000 mennesker innesperret

Situasjonen for Mosuls menneskelige innbyggere er imidlertid langt fra trygg.

Vest i Mosul er fortsatt rundt 400.000 sivile innesperret, ifølge FN.

De irakiske styrkene har tatt tilbake mye av landets nest største by, men fremgangen går sakte. Invasjonen startet høsten 2016.

Brigadegeneral Mohammed al-Jabouri, som leder de irakiske styrkenes operasjon i Mosul, anklager IS for å bruke sivilbefolkningen som levende skjold.

– De kriminelle elementene bruker sivile som levende skjold for å hindre at irakiske styrker rykker frem, sa han i slutten av mars, ifølge NTB.

IS brukte dyrehagen som base

Det er dyrevernsorganisasjonen Four Paws som har hjulpet Lula og Simba i sikkerhet. Han prøvde for første gang å få de i sikkerhet i februar, men transporten ble da stanset ved et kontrollpunkt.

Amir Khalil er ansvarlig for redningsoperasjonen. Han sier at første gang han besøkte parken, var burene fylt med bygningsrester og dyrenes egen avføring, ifølge ABC News.

Moren til Simba døde av sult, og ble begravet foran buret til sønnen.