Kvinnelige dyrepassere blir oftest angrepet

Kvinnelige dyrepassere blir oftere angrepet av dyr enn sine mannlige kollegaer, viser forskning.

Ulvene i den svenske dyreparken Kolmården nord for Norrköping, som tok livet av en kvinnelig dyrepasser i 2012, har ved flere anledninger angrepet dyrepassere de siste årene. Nesten alle angrepene har vært rettet mot kvinnelige dyrepassere.

Erfaringer fra andre steder er de samme. Selv bavianer og delfiner angriper oftere kvinner enn menn.

Ifølge ekspertene er dette typisk for mange dyrearter. Det er som oftest hanndyr som går til angrep, og kvinner er helt klart mer utsatt enn menn.

– Når vi angripes av mellomstore rovdyr som ulv, puma og leopard, er det som oftest kvinner som kommer ille ut, sier Olof Liberg, som tidligere var koordinator for det skandinaviske ulveforskningsprosjektet Skandulv.

Fått med deg? Instruktør drept av spekkhugger

Størrelsen avgjør

Han tror imidlertid ikke at slike rovdyr angriper kvinner fordi de er kvinner.

– Det skyldes nok heller på at kvinner vanligvis er mindre enn menn. Vi vet ikke engang om ulver greier å skille mellom kjønnene på mennesker, sier Lidberg.

Han viser til India, der en rekke mennesker er drept av ville ulver de siste tiårene.

– Det er som oftest barn som blir offer, noen ganger også kvinner. Det kan tyde på at det er størrelsen det kommer an på, sier han.

Dette bekreftes av Patricia Goodmann, som er ulveekspert og arbeider i Wolf Park i Indiana i USA.

– Ulver nærmer seg vanligvis kortvokste først, sier hun.

Les også: Fikk armen spist av tiger



Sexistiske bavianer

Det fins også dyrearter som åpenbart er sexistiske, og verst av alle er trolig bavianer, eller rettere sagt bavian-hanner.

FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) konstaterer i en rapport om forholdet mellom mennesker og ville dyr i Afrika, at bavianer enkelte steder utgjør et stort problem.

Dyrene leter ofte etter mat på åkre og inne i byene, der de store hannene ser fryktinngytende ut med sine huggtenner. Når de angriper, koster det sjelden liv, men det er nesten alltid kvinner det går ut over.

Den sørafrikanske forskeren Kayla Michele forteller blant annet om en episode der to voksne kvinner forsøkte å jage en gruppe hannbavianer bort fra en åker. Dyrene ignorerte dem helt, men da en seks år gammel gutt kom av huset, rømte hele flokken straks.

Sent i juli i år ble en kinesisk kvinne angrepet og drept da hun forlot kjøretøyet i en safaripark i Beijing – se videovinduet under.

Brutale delfiner

En annen dyreart som etter alt dømme gjør forskjell på menn og kvinner, er tumler, den best kjente delfinarten.

Hannene er ofte aggressive mot kvinnelige dyrepassere og dykkere, men langt mer tilbakeholdne overfor menn.

Forskere mener på bakgrunn av videoopptak å kunne fastslå at de mannlige tumlerne blir seksuelt opphisset av kvinnene, muligens på bakgrunn av lukt, og tilnærmingen til dem blir derfor ofte voldsom.

Dette gjenspeiler artens eget sexliv, konstaterer den amerikanske marinbiologen Miriam Goldstein.

– Gjenger med to eller tre hanner pleier å isolere enslige hunner for deretter å tvinge seg på henne, ofte uker i strekk, forteller hun.

Les: Er dette verdens skumleste kanin?