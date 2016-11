Katten Fat Boy reddet etter ni dager i strømmast

Uten mat og vann satt katten 13 meter over bakken da hjelpen omsider kom.

Til tross for vind og regn har Fat Boy – som katten heter – klamret seg fast til strømstolpen i Fresno i den amerikanske delstaten California.

– Han er en fin katt. Han gikk nok opp der fordi han ble skremt av en hund. Jeg var redd, forteller eier Andrew Perez (14) til lokalavisen The Fresno Bee.

Han forteller at familien ringte til både brannvesenet og andre, men uten hell. Gleden var derfor stor da selskapet Pacific Gas and Electric Co. kom til unnsetning.

For å få katten trygt ned på bakken, måtte de stenge strømmen for omtrent 250 boliger i området i noen timer.

– Det er ikke bare enkelt å klatre opp en strømmast og få en katt ned, sier talsperson Denny Boyles.

Han forteller at kattene kommer ned på egen hånd i 99 prosent av tilfellene.

– Men denne katten hadde vært der så lenge at vi så oss nødt til å hente den, sier han.

