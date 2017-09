Hundene Rob og Tweed skal stoppe overgripere

Labradoren, Rob, og Springer Spanielen, Tweed, er Storbritannia første «cyber-hunder». De er trent til å spore opp programvare som er skjult i sexforbryternes hjem

De er de første hundene i Storbritannia som er spesielt opplært av FBI, til å snuse ut skjulte harddisker og andre elektroniske lagringsenheter som kan inneholde digitale bevis, som for eksempel bilder av barn eller terrormateriale.

Hundene skal ifølge Daily Mail, være trent til å søke etter et kjemikalie som brukes for å kjøle ned minnebrikker. Nå kjemper de side om side med politiet i kampen mot overgrep mot barn.

Rob og Tweed skal være de eneste hundene utenfor USA som har blitt spesialtrent av FBI.

TRENERE OG EIERE: Hundene bor hjemme hos politibetjentene Martin King og Jill Curnow. Foto: SWNS

Hundekollegaene holder til i politidistriktene i Devon og Cornwall. Det var også disse politidistriktene som trente hundene, som besto de formelle prøvene for å bli «cyber-hunder» i mai. De skal også bistå politistyrker i hele landet.

Brukt i raid

Den britiske avisen The Telegraph skriver at politiet i Essex brukte hundene med suksess i et raid denne uken. Og den 18 måneder gamle springer spanielen Tweed klarte å spore opp flere elementer og elektrisk utstyr som nå undersøkes av kriminalteknikere.



– Vi vil ikke tolerere de som begår denne heslige forbrytelsen, og ved å bruke alle verktøyene som er tilgjengelige for oss, inkludert spesialressurser som Tweed, vil vi fortsette å ta ut de som begår disse lovbruddene og bringe dem til rettferdighet, har Jan Simpson, ved politiet i Essex uttalt.

Han takker Devon og Cornwall politidistrikt for lån av hunden Tweed, som ga uvurderlig hjelp i raidet som de utførte.

– Hvis du tar, ser på, laster ned eller distribuerer upassende bilder av barn, er det bare snakk om tid før du kan vente deg at vi banker på døren din, sier Simpson.

Initiativet om å trene hunder til å spore etter harddisker og annet elektronisk utstyr kom fra politiet i Kentucky, USA i 2015. Under treningen klarte en av de første «cyber-hundene» å lokalisere 16 smarttelefoner, 10 harddisker og seks pc-er i løpet av et 11-timer langt hus-søk hos en nå dømt pedofil.



