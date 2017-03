Hunden Picasso skulle avlives fordi han ser annerledes ut

Men nå har historien om hunden med den forvridde kjeven fått en lykkelig slutt.

Som en del av en større valpeflokk ble hunden Picasso født i en bakgård hos en oppdretter i California i USA. Men Picasso var annerledes enn de andre valpene, og en etter en ble de hentet av sine nye familier.

Men ingen ville ha Picasso, fordi ansiktet hans så rart ut. Den lille valpen var nemlig født med en en forvridd kjeve, slik at nesen og den øvre delene av kjeven er kraftig vridd mot høyre. Dette har igjen ført til at noen av tennene skjærer inn i gommen, og vanskeliggjør spising for den lille hunden.

GLAD HUND: Luvable Dog Rescues leder sier at Picasso i dag er en glad hund som er svært lett å like. Foto: Luvable Dog Rescue

Og siden oppdretteren ikke fikk solgt Picasso, ga hun ham til en dyrebeskyttelsen i Porterville i California, som ifølge avisen Metro relativt raskt etter ankomst sender en del hunder en avlivningsliste.

På denne listen havnet også Picasso.

Stod på avlivningsliste



Kort tid etter havnet et annet navn på listen. Hunden het Pablo og det viste seg at dette var broren til Picasso. Familien som hadde hentet han hos oppdretteren ville ikke ha ham likevel, og leverte han til dyrebeskyttelsen.

Også Pablo havnet på avlivningslisten.

Det var på denne tiden at Luvable Dog Rescue, en frivillig forening i Oregon, dukket opp i Porterville for å hente hunder som egentlig skal bli avlivet.

Og det var da de oppdaget brødrene Picasso og Pablo.

– Jeg spurte bare helt tilfeldig om de hadde noen hunder med uvanlig utseende inne for tiden (...) hun viste meg bildet av Picasso. Han lå sammenkrøllet i hundesengen sin og så veldig trist ut. Hans forvridde ansikt var oppsiktsvekkende, men han hadde så snille og gode øyne, og for meg var det kjærlighet ved først blikk, sier leder av Luvable Dog Rescue, Liesl Wilhardt til nettstedet The Dodo.

BRØDRE: Pablo og Picasso skulle egentlig begge bli avlivet da de ble levert hos en dyrebeskyttelse i California. Foto: Luvable Dog Rescue

Venter på operasjon



Videre sier Wilhardt at hun ikke kunne la broren være igjen, da hun sier de to hundene var svært avhengige av hverandre. Derfor ble begge med tilbake dyreforeningen i Oregon.

På nettsiden til Luvable Dog Rescue beskrives de to hundene som glade, lette å like, svært elskverdige og at Picasso er noe mer utadvent enn broren Pablo.

Picasso skal om ikke lenge gjennomgå en operasjon for å fjerne tennene som presser inn i gommen hans. Derfor bor begge hundene for tiden hos Luvable Dog Rescue, og Wilhardt opplyser at planen er at de skal bli adoptert bort til samme familie når Picasso har kommet seg etter operasjonen.

– Vi elsker disse hundene, og vi ville ha beholdt dem om vi kunne. Men de fortjener en familie og sitt eget hjem, sier Wilhardt til nettstedet.

