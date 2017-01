Hundeeier: Diesel (8) døde av skrekk på nyttårsaften

Ifølge eieren døde hunden Diesel (8) på grunn av fyrverkeriet i Östre Aker utenfor Stockholm nyttårsaften.

Av Kristian Aaser og Malin Wigen (Aftonbladet)

Den åtte år gamle hunden Diesel har lenge vært redd for fyrverkeri.

På nyttårsaften i år ble det for mye for Diesel. Hunden begynte å stresse og hyperventilere som følge av rakettsmellene, og døde senere etter å først ha blitt fraktet til et dyresykehus.

OPPRØRT: Hundeeier Marie-Louise Arrhenius Foto: aftonbladet

– Han var veldig stresset og hadde i tillegg fått beroligende midler. Han begynte å puste veldig heftig og gikk og la seg og stilte seg opp igjen, om og om igjen. Men plutselig sluttet han å bevege seg og bare lå der. Først trodde jeg han hadde sovnet, men han var borte, sier eieren Marie-Louise Arrhenius til Aftonbladet.

Marie-Louise og andre som var til stede i nyttårsselskapet begynte med hjerte- og lungeredning, men det var forgjeves. Diesel ble fraktet til et dyresykehus.

Opprørt eier



Der fikk Marie-Louise den tunge beskjeden: Hjertet til Diesel hadde stoppet.

Hunden var ifølge eieren en rolig og harmonisk hund til vanlig.

– Denne gangen klarte han det ikke. Jeg er så opprørt over at han ble tvunget til å dø for at andre skal ha det morsomt, sier Marie-Louise.

Hun legger til at folk godt kan skyte opp raketter, men at de bør begrense seg til å gjøre det når klokken blir tolv.

– Jeg tror ikke folk forstår konsekvensene, sier Marie-Louise.

– Kan forverre helsetilstand



President Torill Moseng i Den norske veterinærforening bekrefter overfor VG at stressende situasjoner kan føre forverring av helsetilstand og i verste fall død. Hun trekker fram at ekstremt stress kan være alvorlig for hunder som for eksempel har hjerte- og lungesykdommer.

– Hunder som er brachiocephale, altså hunder med rund skalle og korte neser, kan være spesielt utsatt ved stress og hyperventilering. De kan få alvorlige pusteproblemer og i verste fall dø, sier Moseng.

Hun sier det er fordi disse hundene har et underutviklet pusteapparat og dermed er særlig utsatt for pustebesvær ved eksempel stress eller varme.

Viktig å begrense oppskytning



Moseng legger til at det på generelt grunnlag er viktig å begrense rakettoppskytningen både for kjæledyrenes skyld, men også for fugler og andre dyr. Dette er fordi rakettoppskyting oppfattes som svært unaturlig og skremmende for mange dyr.

President Torill Moeseng i Den norske veterinærforening Foto: Veterinærforeningen

– Dyrevelferdsmessig er det beste at man holder seg innenfor en tidsramme rundt kl 24.00, dermed kan eiere kunne forhold seg til den tiden, og skjerme dyrene best mulig dersom de blir stresset, sier hun.

Veterinæren sier at den beste løsningen på problemet er å ta dyrene langt vekk fra situasjonen, for eksempel til en kennel langt borte eller til hytta.

– Dersom det ikke er en mulighet, kan det være lurt å ta kjæledyret bort fra lys og lyd, for eksempel i et rom uten store vinduer. Det kan også være lurt å gå tur med hunden først, så den er sliten og vil sove. Det finnes medisiner hvis dette ikke hjelper, men det skal skrives ut av veterinær, sier Moseng.