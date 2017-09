Her er verdens lengste katt

Katten Arcturus er så lang at han har fått plass i Guinness rekordbok. Det har «broren» hans også – for noe annet.

Hjemme hos ekteparet Lauren og Will Powers i delstaten Michigan i USA, bor det ikke bare én, men to verdensrekordholdere. De har begge fire ben og sier «mjau».

Kattene Arcturus Aldebaran Powers og Cygnus Regulus Powers har fått hver sin plass i prestisjetunge Guinness rekordbok for 2018.

Arcturus Aldebaran er med sine 48,4 centimeter verdens lengste huskatt, mens Cygnus Regulus har verdens lengste huskatt-hale. Den måler 44,66 centimeter.

Kattene bor i Ferndale i nærheten av storbyen Detroit. De er begge rundt to år gamle.

– Arcturus er klar over hvor stor han er. Han merker når han skal på et arrangement – da går han inn i stjernemodus, sier matfar Will til Guinness.

Velter ting med halen

Han forteller at folk nesten blir skremt av størrelsen til katten, og at de blir overrasket over hvor vennlig han faktisk er. Arcturus, som er av rasen Savannah, er så lang at han kan stå ved bordet og spise.

Cygnus på sin side er av rasen Maine Coon, og må altså finne seg i å være den minste av de to. Han kan imidlertid svinse med en betydelig lengre hale enn sin «bror».

Halen hans er så lang at Cygnus hele tiden velter ting med den, forteller ekteparet. De må også være forsiktige når de lukker dører, ettersom halen hans plutselig kan være i veien og komme i klem.

– Cygnus sin hale er lenger enn kroppen hans, sier Will.

Kattene er ifølge ekteparet svært nære hverandre. De leker, jager og steller hverandre, og sover tett omslynget.

STOLT: Will Powers holder katten Arcturus Aldebaran Powers, den ene av hans to katter som har fått plass i Guinness rekordbok. Foto: EDWARD PEVOS / AP

Selfies for penger

Lauren og Will søkte om verdensrekordene for å få oppmerksomhet rundt kattesenteret de driver sammen. De forteller at besøkende får tilbud om å ta selfies med de to verdensrekordholderne, mot at de donerer penger til senteret.

Lauren forteller at kattenes verdensrekord er en god måte å komme i snakk med folk på.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse. Det er en kul ting å snakke om, sier Lauren.

– Vi pleide å spøke med det tidligere, da vi så at de ble større. «Kanskje de en gang tar verdensrekorder?» Og så gjorde de det, begge to, ler Will.

– Det er litt surrealistisk å ha to katter, som ikke er i slekt med hverandre, som er i boken av ulike grunner. Det er et ganske stolt øyeblikk for oss som katteforeldre, sier Lauren.