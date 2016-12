Her er Bubba (5) slått ut etter å ha slukt hele familiens julekalkun i smug

Den lille skotske hunden Bubba lå plutselig rett ut på teppet og klarte ikke reise seg opp. Det familien ikke visste var at hun hadde slukt hele julekalkunen som sto på kjøkkenbenken.

– Mamma gikk ut på kjøkkenet og begynte å skrike at det ikke var noe igjen av kalkunen. Vi visste at det var henne med en gang, hun slikket seg rundt munnen. Hun har aldri gjort noe slikt før, sier Bubbas eier Lynsay Barrett til VG.

Lynsay og familien var samlet for å feire jul hjemme i byen Prestwick i South Ayrshire på sørvestkysten av Skottland, rundt 50 kilometer sørvest for Glasgow.

Det var Linsays bror David som først delte bilde hva Bubba hadde gjort på Twitter. Deretter gikk den lille hendelsen viralt, og familien har fått henvendelser fra journalister verden over.

Tweeten har blitt delt over 10.000 ganger og likt av nesten 25.000 mennesker.

SJENERØS: Bubba hadde lagt igjen en liten bit til familien. Foto: , Privat

For å bevise at hendelsen var sann, la David også ut bilde av Bubba som ligger slått ut på gulvet, hvor han skrev at den lille hunden ikke klarte å røre på seg.

Daily Mail var blant de første mediene som skrev om hendelsen.

Mens familien satt og snakket i stua, vandret Bubba rundt omkring, men var aldri ute av syne lenge, forklarer Lynsay til VG.

– Vi tenkte ikke noe på det før mamma gikk inn og begynte å skrike om kalkunen. Det var da vi innså at hun hadde sneket seg frem og tilbake for å spise. Hun hadde pakket den opp fra folien og spist hele greia, sier Lynsay.

Bubba la kun igjen et lite stykke kjøtt til familien.

– Måtte dere til dyrlegen?

HVA, JEG? Her sitter Bubba med familien like før det skjedde. Foto: , privat

– Nei, vi tok henne ikke med dit, men fulgte med på henne. Hun hadde det fint, men var veldig oppblåst og søvnig. Vi matet henne ikke på et par dager, men ga henne mye vann. Nå er hun tilbake til sitt normale jeg, men hun må på nyttårsdiett.

Julen reddet



Hendelsen skjedde julaften, men i likhet med amerikanerne, spiser skottene julemiddagen 1. juledag. Heldigvis hadde familien en ekstra kalkun liggende i frysen.

Familien har opplevd å få noe kritikk for hendelsen.

– Folk sier det er ondskapsfullt, men det finnes ikke en mer elsket hund enn Bubba. Hun så en mulighet og grep den - som enhver hund ville ha gjort.

