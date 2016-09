Google Street View sladdet ku

Ingen skal beskylde Google Street View for ikke å ta personvernet på alvor. Eller var det dyrevern?

Googles karttjeneste Street View er programmert til å sladde bilskilt, ansikter og annet som kan krenke personvernet. Og teknologi-giganten sladder heller et ansikt for mye enn for lite.

Denne beitende kua ved elven Cam i Cambridge fikk nemlig sin anonymitet vel bevart av Googles teknologi da den ble avbildet i 2015, i hvert fall på dette bildet.

VG erkjenner: Vi har også anonymisert dyr

... og her er begrunnelsen: Hestens gjenkjennelige trekk

En talsperson for Google innrømmer overfor BBC at sladdingen er et resultat av overivrig teknologi.

Sjeldent bilde: Marius (16) tok reve-selfie

«We thought you were pulling the udder one when we herd the moos, but it’s clear that our automatic face-blurring technology has been a little overzealous. Of course, we don’t begrudge this cow milking its five minutes of fame», uttaler talsmannen humoristisk til BBC.

Eller på norsk: «Vi trodde ikke noe på det da vi hørte nyheten, men det er tydelig at vår automatiske ansiktssladding-teknologi har vært litt overivrig. Vi unner selvsagt denne kua å melke sine fem minutter i rampelyset».

Bildet er retweetet nærmere 10.000 ganger og har fått nesten 13.000 likerklikk etter at det ble oppdaget av The Guardian-journalist David Shariatmadari tirsdag denne uken.

Sjekk Danniel: Ligger an til å bli verdens høyeste okse

Helt anonym er kua likevel ikke. BBCs artikkel viser nemlig at Google-teknologien ikke bare er overivrig, men også inkonsekvent.

På et annet Street View-bilde, tatt et lite øyeblikk tidligere, er hele den svarte kua – og dens hvite ansikt – usladdet og tilgjengelig for skuelystne.