Geparden på full fart mot utrydding

Verdens raskeste dyr står i fare for å bli utryddet.

Det lever i dag rundt 7100 geparder i Afrika og et lite område i Iran, men menneskelig virksomhet har fordrevet dyrene fra 91 prosent av deres naturlige leveområder, ifølge en rapport laget av to britiske organisasjoner.

I rapporten heter det at geparden burde klassifiseres som utrydningstruet, ikke bare sårbar, på rødlisten til IUCN, Det internasjonale forbundet for bevaring av naturen.

«Geparden sprinter mot randen av utrydding og kan snart bli borte for alltid om ikke bevaringstiltak over større områder snarest igangsettes», heter det i rapporten til Zoological Society of London og Wildlife Conservation Society.

Avgjørelsens time

– Dette er virkelig et avgjørende øyeblikk for arter som geparden som trenger store områder å vandre i, sier Sarah Durant som ledet arbeidet med rapporten.

Hun sier det har vært vanskelig å samle data om geparden fordi den er så sky, og at det er derfor dens mulige skjebne er blitt oversett.

Ifølge rapporten befinner 77 prosent av gepardens naturlige habitat seg utenfor beskyttede områder som nasjonalparker.

Det gjør dyrene spesielt sårbare for menneskelig virksomhet, og gjør det også spesielt viktig å bevisstgjøre folk i landsbyene om situasjonen.

Mange trusler

De farligste truslene for gepardene er tap av naturlige leveområder, jakt som drives i landsbyene, ulovlig handel med gepardpelser og handelen med eksotiske dyr. At det blir færre antiloper for dem å jakte på, er også en risikofaktor.

I tillegg blir mange også overkjørt i trafikken.

Durant sier det er bra at ny internasjonal regulering har redusert handelen med ville kattedyr fra Afrikas horn. Men mye mer må gjøres.

– Vi har bare nettopp forstått hvor nær geparden er til å bli utryddet, sier Kim Young-Overton i Panthera, en organisasjon som arbeider for bevaring av ville kattedyr.

Raskeste

Geparden regnes som det raskeste dyret som lever på landjorden. En gepard er fartsmålt til 104 kilometer i timen. Når de jakter, går det ikke fullt så fort, og toppfarten klarer den å holde bare i noen hundre meter.

For litt over hundre år siden var det rundt 100.000 geparder. I dag regner man med at det er 7100 igjen, men fordi de er så sky, er det vanskelig å beregne.

Over halvparten av dem som er igjen, lever i det sørlige Afrika, blant annet i Botswana og Namibia, som er tynt befolkede land. I Iran er det bare 50 igjen.

I Zimbabwe har antall geparder sunket fra 1.500 individer i 1999 til mellom 150 og 170 nå, ifølge en undersøkelse gjort av en lokal gruppe som ba turister, safariguider og landsbyhøvdinger melde fra om når de så geparder og sende inn bilder.

Angola er i ferd med å lage planer for å beskytte de gepardene de har, men ellers er det i Mara-området i Kenya og Serengeti-parken i Tanzania at gepardene har best beskyttelse.