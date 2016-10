Fulgte orangutangenes kamp for tilværelsen - vant prestisjetung fotopris

Disse orangutangbarna er heldige som er i live. Men sjansene for at de noen gang kommer til å leve helt vilt i regnskogen igjen, er små.

De fantastiske bildene fra Borneo i Sørøst Asia, er tatt av den amerikanske fotografen Tim Laman. Med denne fotokolleksjonen ble han nylig kåret til verdens beste naturfotograf i kåringen The Wildlife Photojournalist Award under kategorien «Story».

En stor del av den utrydningstruede dyrearten på den store øya består nå av foreldreløse barneorangutanger.

På store rehabiliteringssentre blir de tatt vare på og oppdratt til livets mange utfordringer - i håp om å forhindre total utryddelse av dyrearten. Men fordi mødrene deres, som skulle ha oppdratt dem til det ville livet i regnskogen, ikke lever lenger, vil mange av dem neppe klare seg helt på egen hånd når de vokser til likevel.

Redningssenteret International Animal Rescue i Ketapang på Borneo rapporterte om en enorm tilstrømning av foreldreløse orangutangbarn, blant annet som følge av de store brannene i 2015, skriver magasinet Newsweek.

Store mengder orangutanger har også bukket under fordi næringsgrunnlaget deres er blitt rasert av oljepalmeplantasjenes kyniske, kommersielle rasering av regnskog. Krypskyttere utgjør også en alvorlig trussel mot bestandene.

For den erfarne fotografen og feltbiologen Leman er det ikke bare viktig å rapportere om den enorme naturtragedien som finner sted. En like stor utfordringen er det for ham å avsløre glimt av det rike livet og kulturen til de virkelig ville orangutangene - noe ingen andre har gjort før ham, ifølge Newsweek.

