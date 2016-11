Elgevilt: Her endte kampen om elgkua

Begge elgoksene ville ha elgkua. Ingen av dem fikk henne til slutt.

Det var en kald, klar ettermiddag i starten av november.

Læreren Brad Webster, 33, hadde besøk av en venn som var i Alaska for første gang. Han tok med vennen i skogen for å gå på isen i en liten innsjø i Unalakleet.

Så, rundt et hjørne så de et elggevir stikke opp av isen. Idet de kom nærmere, så de enda et gevir. Snøen hadde ennå ikke lagt seg, og gjennom den tykke isen kom to elgokser tilsyne.

– Vi ble lamslått av det sjeldne synet, sier Webster til VG.

De to store elgoksene lå på siden, med hornene viklet inn i hverandre, i det som har vært en voldsom kamp til døden.

– Disse to oksene har mest sannsynlig kranglet om en kvinne i parringssesongen. Det er vanlig at okser her angriper hverandre for å vinne oppmerksomheten til hunnene, sier Webster videre.

Les også: Fant død elg på trappen

Leder for biologi og villmarksliv ved Universitetet i Alaska, Kris Hundertmark, sier til Washington Post at det er vanlig at store elgokser bruker geviret for å slåss i parringssesongen i kamp om det motsatte kjønn.

– Oksene er ekstremt sterke og har ofte komplekse gevir, som gjør at de kan vikle seg inn i hverandre, sier han.

Han har aldri sett et liknende syn som det Webster og kameraten fant i Alaska.

– De to dyrene var nok uheldige og havnet i vannet mens de var koblet sammen, slik at de druknet. Likevel, er det en kjappere måte å dø på enn å sulte ihjel, sammenkoblet i skogen.

Les også: Pelle (41) ble jaget opp i lyktestolpe av illsint elg

Webster sier at de to uheldige elgenes hoder nå er skåret ut av den tykke isen, og ligger utenfor huset hans.

Læreren skal henge opp hodene en vegg i nærheten – kanskje som en påminnelse på hvor ille det kan gå i kampen om en kvinne.