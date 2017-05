Dyrepasseren Rosa King (33) ble drept av en tiger i Hamerton Zoo i Cambridgeshire mandag. Flere besøkende skal ha vært vitne til den grufulle hendelsen.

«Et lyspunkt» og «en person som vil bli dypt savnet» er blant kondolansemeldingene fra venner og kjent som spres i sosiale medier.

– Rosa var ikke bare en dyrepasser på Hamerton Zoo – hun var Hamerton Zoo, skriver en bekjent av Rosa, MR Chrisholm (59), på Facebook.

Bakgrunn: Dyrepasser drept av tiger

Tigeren fremdeles i live



Chrisholm jobbet som naturfotograf og tilbrakte mye tid i parken sammen med Rosa King, som ble drept av en tiger mandag.

Politiet fikk første melding 11.15. Dyret skal ha villedet seg inn i innhegningen hvor King jobbet og angrepet henne, ifølge flere vitner.

Dyrehagen beskriver hendelsen som en «usannsynlig ulykke» på sin Facebook-side.

Tigeren er fremdeles ikke avlivet tirsdag, opplyser politiet tirsdag, uten å gå nærmere inn på om den vil bli det.

– Hun var den mest sentrale personen i dyreparken, selve fokuset. Hun var et lyspunkt, skriver Chrisholm på Facebook om Rosa King.

Les også: Dramatisk da sjøløve angrep jente

Vitne: – En kvinne skrek

Det er uvisst hvordan tigeren kom seg inn i innhegningen der King jobbet, men flere vitner forteller om skrik og kaos. Ansatte i parken skal deretter ha beordret de besøkende ut av parken – så fort som mulig.

Pete Davis, som besøkte dyrehagen sammen med sin familie mandag, forteller til BBC at han hørte en kvinne skrike.

– Det var ingen tvil om at det var en kvinne som skrek og at noe fryktelig hadde skjedd. Det hørtes ut som om tigeren hadde vendt seg mot henne, sier Davis til avisen The Telegraph.

– Folk var veldig redde. De stengte parken rett etterpå, sier Davis.

Dyrehagen holder stengt tirsdag. Ifølge deres Facebook-side er de ansatte så opprørte at ingen vil uttale seg til media enda. Ingen andre ansatte eller besøkende ble skadet av tigeren.

Verken politiet eller dyrehagen har opplysninger om hva som vil skje med tigeren på nåværende tidspunkt.