Dette kosedyret reddet tigerungene da moren døde

I et reservat i New Dehli i India får tre foreldreløse tigerunger melk av en tigerdukke som skal forestille moren deres.

De tre tigerungene ble foreldreløse i januar, og funnet dehydrerte og i kritisk forfatning. Siden det har de tre vært svært redde for kontakt med mennesker, og nektet å ta imot melk.

– Vi prøvde å gi dem geitemelk, men de likte ikke menneskelig kontakt, sier lederen for dyrereservatet, Mridul Pathak, til nyhetsbyrået AFP, som melder om saken.

Løsningen: En tigerdukke stappet med melk.

– Nå har de blitt matet i seks dager fra syntetiske nippler som sitter fast på dukken. Energinivået deres har økt fra første stund, sier Pathak.

Drept av elektrisk gjerde



Personalet antar at løvemoren døde som følge av at hun gikk inn i et elektrisk gjerde som tilhører en bondegård. Dødsfallet er under etterforskning, skriver AFP.

I India finnes over det over 2200 løver, ifølge en oversikt fra 2014.

Det har blitt lagt ned en stor innsats for å sørge for at tigerungene ville ta inn næring fra tigerdukken.

– Vi gned til og med gress og avføringen til moren på tigerdukken for å gjenskape følelsen av at de er nær sin egentlig mamma, sier Pathak.