Ble reddet fra utbombet dyrehage i Syria: Morslykke for løven Dana

Løven Dana fødte en unge like etter at hun kom fram til sitt nye hjem i Jordan.

Sammen med tolv andre dyr ble Dana evakuert fra en utbombet dyrehage i Aleppo tidligere i sommer.

Lørdag kom dyrene fram til sitt nye, trygge hjem i en dyrehage i Jordans hovedstad Amman. Dana, som var drektig da hun ble flyttet, fødte en unge like etter ankomst.

Den lille løveungen, som har fått navnet Hajar, synes å være i god form, og skal ha veid omlag to kilo.

– Både mor og barn har det etter forholdene bra, opplyser Amir Khalil, sjefveterinær i dyrevernsgruppa Four Paws mandag. Det var denne gruppa som sto bak redningsaksjonen med bistand fra Tyrkia.



Han sier at han tror løven ventet med å føde til den var på et trygt sted. Han beskriver også at Dana hadde et godt morsinstinkt, ifølge ABC News.



– Det er et mirakel, sier han.

PASSER PÅ: Løvemamma Dana passer på den nyfødte ungen. De to skal etter forholdene ha det bra.

Det er foreløpig ikke kjent om den lille løveungen er en gutt eller jente. Etter at Hajar ble født har løveungen og moren sovet sammen og slappet av, ifølge Khalil.

Tidlige ultralydbilder viste at løven Dana ventet to unger. Så langt er kun en født, så sjefveterinæren forteller at det er usikkert om den siste ungen snart vil bli født, eller om den var dødfødt og dermed ble spist av moren like etter fødselen, skriver nettstedet.



Til sammen fem løver, to tigre, to bjørner, to hyener og to hunder ble evakuert fra dyrehagen i Aleppo.

Dyrene hadde levd under forferdelige forhold som følge av de langvarige krigshandlingene.

Ifølge veterinær Khalil er noen av dyrene i fin form, mens andre har blitt blinde og lider av hjerte-, lever- og nyresykdommer.

